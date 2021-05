Trival Valderas accueille Flat Earth

04/05/2021 à 20h00 CEST

Mercredi prochain à 20h00 se jouera le match de la quatrième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui mesurera à Trival Valderas et à Terre plate au Le Canaleja.

le Trival Valderas compte améliorer son classement dans la compétition après avoir subi une défaite contre lui Pozuelo de Alarcón lors du match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des quatre matchs disputés à ce jour dans la deuxième phase de la troisième division, avec 15 buts marqués contre 24 encaissés.

Du côté des visiteurs, le Terre plate Il a remporté la victoire contre le Parla lors de leur dernier match de la compétition (1-0), avec un but de David Fernandez, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le stade de Trival Valderas. Avant ce match, le Terre plate il avait gagné dans l’un des quatre matches disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un bilan de 22 buts en faveur et 23 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Trival Valderas ils ont tiré leur seul match jusqu’ici joué à domicile dans la deuxième phase de la troisième division. Loin de chez soi, le Terre plate il n’a pas réussi à s’imposer dans son seul engagement en tant que visiteur jusqu’à présent dans la compétition.

De même, la séquence des locaux est à noter, qui ont remporté trois matchs consécutifs à domicile contre Terre plate. Le dernier match qu’ils ont joué ensemble dans cette compétition a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminé sur un score de 0-1 pour le Trival Valderas.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de troisième division, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Terre plate est en avance sur le Trival Valderas avec une différence de 13 points. À ce moment, le Trival Valderas il a 25 points et est en sixième position. Pour sa part, Terre plate il compte 38 points et occupe la troisième place du classement.