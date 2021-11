Trivium annonce des émissions en direct du nouveau siège social du groupe « The Hangar »

Grammy-groupe nominé TRIVIUM a annoncé deux émissions en direct qui se dérouleront sur deux week-ends en décembre. Les deux événements auront lieu depuis le tout nouveau siège social du groupe, connu sous le nom de « The Hangar », à Orlando, en Floride. Il s’agit de la suite officielle en streaming du succès massif de 2020 « Une lumière ou un miroir lointain » événement diffusé en continu. Bien que le groupe ait organisé plusieurs événements de streaming gratuits après coup, il s’agit du suivi officiel.

Ces événements sont incroyablement spéciaux et voici pourquoi. Les spectacles du week-end sont les débuts officiels de The Hangar. Ils coïncident avec la sortie d’un nouveau portail Web Hangar, à partir duquel les événements seront diffusés. Ce sera la maison en ligne du Hangar et le centre névralgique du futur TRIVIUM des événements, des baisses de marchandises ou d’autres activités publiques de l’espace. C’est aussi la célébration des 10 ans de la sortie de l’album du groupe acclamé par la critique « Dans les vagues ».

En fin de compte, les événements de streaming sont un résumé de tout TRIVIUM est et tout ce que le groupe est devenu au cours des dernières années. Ils ont atteint un sommet créatif avec leurs trois derniers albums (2017 « Le péché et la peine », années 2020 « Ce que disent les morts » et cette année « Dans la Cour du Dragon ») et restent à l’avant-garde, car ils ont été les premiers à adopter le Tic plate-forme et ont construit The Hangar comme leur propre maison pour la création de contenu.

« Le Hangar – En Vagues » aura lieu le samedi 11 décembre avec FIT POUR UNE AUTOPSIE comme le pré-spectacle.

« Le Hangar – Deadmen & Dragons » est fixée au samedi 18 décembre, également avec FIT POUR UNE AUTOPSIE comme le pré-spectacle.

TRIVIUM leader Matt Heafy a commenté : « « Dans les vagues » est salué comme l’un des plus grands TRIVIUM albums de tous les temps. Tandis que TRIVIUM a les plus grands partisans de la planète, The Shogunate est également incroyablement passionné par sa décision du meilleur disque classique. La fanbase semble toujours être largement divisée sur trois albums lorsqu’il s’agit de parler de « les meilleurs » : ‘Ascendant’, ‘Shogun’ et « Dans les vagues ». »

Il a continué: « « Dans les vagues » est un album où TRIVIUM embarqué dans un voyage vers un nouveau monde de sons, de textures, de sentiments et de visuels. « Dans les vagues » était le moment où TRIVIUM enfin, vraiment réalisé tout de ses visuels. Les « Dans les vagues » album a changé le cours de l’histoire pour TRIVIUM, et son influence et son impact sont très apparents sur la scène metal moderne actuelle. »

« « Hommes morts et dragons » est la célébration des deux dernières années — deux albums, The Hangar, « La tournée métal de l’année », et, bien sûr, « Une lumière ou un miroir lointain »« , a déclaré le bassiste Paul Gregoletto. « Au moment où nous avons su que les tournées n’étaient plus à l’ordre du jour en 2020, nous nous sommes concentrés de nouveau sur le processus créatif. Ce flux est la clôture de ce chapitre inattendu de TRIVIUM et le début d’une nouvelle pleine de nombreuses possibilités passionnantes avec The Hangar. »

Du Cyber ​​lundi 29 novembre au mercredi 1er décembre, les billets pour les deux spectacles seront en vente au prix de 20 $. Du jeudi 2 décembre au mardi 14 décembre, les billets pour les deux spectacles seront de 25 $. Les fans peuvent participer pour gagner une guitare de The Hangar Vault lorsqu’ils achètent un billet pour les diffusions en direct. Les billets d’AG virtuelle pour un spectacle seront de 15 $. Les deux émissions comprendront un chat en direct et une fonction de relecture de vidéo à la demande de 72 heures. Des rencontres sont également disponibles.

Les billets sont disponibles ici.

Calendrier:

Samedi 11 décembre :

FIT POUR UNE AUTOPSIE première partie



15 h 30 – 16 h HE

« Le Hangar – En Vagues »



16h HE / 13h PT / 21h BT / 22h UE

Samedi, 12/18:

FIT POUR UNE AUTOPSIE première partie



15 h 30 – 16 h HE

« Le Hangar – Deadmen & Dragons »



16h HE / 13h PT / 21h BT / 22h UE

