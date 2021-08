Trivium annonce un nouvel album “In The Court Of The Dragon” et partage le clip “Feast Of Fire”

Grammy-groupe nominé TRIVIUM sortira son dixième album, intitulé “Dans la cour du dragon”, le 8 octobre via le label de longue date Records de Roadrunner. Le disque a été produit et mixé par Josh Wilbur et enregistré à l’automne 2020 à la Full Sail University d’Orlando. Le groupe a également partagé la nouvelle chanson “Fête du feu”, qui est accompagné d’un clip officiel. Les images ont été tournées au siège du groupe, le Hangar à Orlando. Il a été tourné par le réalisateur John Deeb.

“Il y a toujours une chanson à laquelle vous ne vous attendez pas lorsque vous commencez à écrire un nouvel album”, déclare le bassiste Paul Gregoletto sur la chanson et, à son tour, partager un regard intérieur sur le processus d’écriture de chansons du groupe. “Ce pourrait être un riff écrit sur place dans l’espace de répétition, des paroles qui se marient parfaitement avec une mélodie, ou dans le cas de “Fête du feu”, assis juste devant nous au milieu d’une démo qui Corey [Beaulieu, guitar] Nous étions bien avancés dans la pré-production à Full Sail lorsque nous avons tous décidé que quelque chose dans la démo que nous avions suivi était bien mais pourrait être encore mieux. Notre producteur Josh Wilbur avait même dans ses notes : « Bridge est spécial, peut-être si spécial qu’il a besoin de sa propre chanson. Nous avons déchiré la chanson et recommencé sur place.”

Il poursuit: “Nous sommes entrés dans cet album en sachant que nous avions le temps de considérer tout et tout ce qui s’est passé pendant cette période, et si besoin était, nous pourrions recommencer si cela ne se sentait pas bien étant donné qu’aucune tournée n’était à l’horizon. “

En tirant encore plus le rideau, il dit : « J’ai eu les mots “Fête du feu” écrit dans ma liste de notes pour des idées de paroles que j’essaie d’amasser avant d’enregistrer. Quelque chose dans la phrase m’est apparu. C’était comme la pièce manquante de l’histoire que nous essayions de raconter avec cet album, un moment culminant et une véritable pièce maîtresse pour le récit.”

Il termine: “Après toutes ces années, je suis toujours époustouflé par la façon dont une chanson peut vraiment apparaître de nulle part et emmener l’album à un endroit auquel vous ne vous attendiez pas. Ce sont les moments que nous recherchons toujours lors de la création un enregistrement.”

La pochette de l’album est une peinture à l’huile originale de l’artiste français Mathieu Nozières (@mathieunozieres sur Instagram)

“Alors que la musique de “Dans la cour du dragon” prenait forme, nous savions que nous avions besoin d’œuvres d’art épiques du type que vous pourriez voir sur le mur d’un important musée d’un maître de la Renaissance mort depuis longtemps », a déclaré le guitariste / chanteur Matt Heafy. “Après des recherches approfondies, nous avons trouvé l’un des rares artistes vivants capable de créer des œuvres comme Caravage et Gentileschi – peintre Mathieu Nozières. Mathieu a pris le titre de notre chanson et a créé une peinture à l’huile originale sur toile différente de tout ce que nous aurions pu imaginer. C’est tellement époustouflant et épique et ça ressemble à ce à quoi ressemble la chanson et l’album.”

La peinture à l’huile, qui figure également dans les deux nouvelles vidéos, sera exposée au Bloodstock en plein air festival du 11 au 15 août à la galerie d’art RAM sur place. Il s’agit de la première exposition publique du tableau. Les 100 premiers fans à le voir dans la galerie recevront une affiche gratuite de l’image.

Le mois dernier, TRIVIUM partagé la chanson titre de l’album, “Dans la cour du dragon”, qui présentait une intro épique composée et orchestrée par Ihsahn (EMPEREUR) et était accompagné d’un clip officiel de court métrage réalisé par Ryan Mackfall.

“Dans la cour du dragon” liste des pistes :

01. X



02. Dans la cour du dragon



03. Comme une épée sur Damoclès



04. Fête du feu



05. Une crise de révélation



06. L’ombre de l’abattoir



07. Pas de retour juste à travers



08. Tomber entre vos mains



09. De l’aube à la décadence



dix. La Phalange

TRIVIUM fera son retour tant attendu sur la route cet été avec MEGADETH, AGNEAU DE DIEU et LA HAINE RACE.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).