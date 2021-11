TRIVIUM ouvrira pour METALLIQUE au concert « intime » des géants du heavy metal demain soir (jeudi 4 novembre) au Hard Rock Live du Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride.

Les billets pour le spectacle de théâtre de 7 000 places ont duré le 30 juillet et se sont rapidement vendus.

Plus tôt aujourd’hui, METALLIQUE annoncé TRIVIUMparticipation de ‘s au concert, écrivant sur les réseaux sociaux : « Floride ! Si vous vous rendez au concert demain à @hardrockholly, assurez-vous d’arriver tôt pour voir nos amis de @triviumband. Cela fait un moment que nous’ J’ai partagé une scène avec eux, alors nous sommes ravis qu’ils se joignent à nous pour le plaisir et les jeux ! »

De retour en avril, TRIVIUM bassiste Paul Gregoletto réfléchi à ce que c’était que de rencontrer ses héros dans METALLIQUE. Se souvenant de la nuit de 2006 où lui et ses camarades de groupe ont fini par dîner avec Kirk Hammett à Amsterdam, il a confié à Epic Footnote Productions « Voilà mon héros » podcast : « C’était à l’hôtel où ils séjournaient. C’était à Amsterdam. C’était dans un endroit vraiment chic, et ils avaient un restaurant de sushis chic. Église vraiment aimé [TRIVIUM‘s] ‘Ascendant’ [album], et il voulait juste sortir et traîner avec nous. Nous sommes donc allés dîner à cet endroit de l’hôtel et avons à peu près tout commandé sur le menu – comme, chaque chose… Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là-bas, mais c’était assez long. C’était fou. Et puis à la fin, il m’a en quelque sorte tendu la facture en plaisantant, du genre ‘Voilà.’

« C’était assez sauvage de passer du temps avec ce mec », Paulo a continué. « Je ne me souviens même pas de quoi nous avons parlé ; c’est la chose la plus folle. C’est presque comme une de ces expériences [where] vous savez que c’est arrivé, mais vous ne vous en souvenez pas vraiment. C’était comme se réveiller d’un rêve et se dire : ‘Wow, c’était fou. Qu’est-il arrivé?’ Vous ne vous souvenez pas de tous les détails, mais vous savez qu’il s’est passé quelque chose. »

On lui a demandé quel âge il avait lorsqu’il a découvert pour la première fois METALLIQUEla musique de, Paulo a déclaré : « Je pense que c’était en 96 – je suis presque sûr que c’est à ce moment-là que j’ai découvert METALLIQUE. J’avais donc probablement 11 ou 12 ans quand je les ai découverts. C’était juste quand j’ai commencé à jouer de la basse. je voyais [METALLICA‘s] ‘Roi Rien’ au MTV, et j’étais juste, comme, ‘C’est le groupe. C’est la chose la plus cool qui soit. Et ces mecs jouent dans la neige, et ils ont l’air cool. À ce moment-là, tout ce que je savais, c’était le pop-punk et tout ce qui était populaire sur MTV. Ils étaient donc très différents. Et, bien sûr, le métal dans les années 90 — c’était avant que je découvre PANTERA et quelque chose comme ça – le métal n’est pas allumé MTV plus à ce stade ; il commençait à filtrer lentement. Et je ne regardais pas « Bal des Headbangers », si c’était même autour en ’96. C’était donc ça. METALLIQUE était en quelque sorte un drapeau dans le monde grand public, et Dieu merci je les ai trouvés, parce que je ne sais pas si je serais entré dans la musique comme je l’ai fait. Pour moi, c’est ce qui m’a rendu sérieux à ce sujet, comme : « D’accord, je veux jouer ce type de musique. Je veux faire ce que font ces gars. Et à peu près après ça, c’était mes devoirs après l’école – c’était juste de regarder METALLIQUE vidéos et regarder [METALLICA‘s] ‘Live Shit: Binge & Purge’ [concert videos] et tout ça, et j’essaie juste de les imiter avec mon propre groupe local et d’essayer de comprendre comment le faire fonctionner. »



Hollywood, Floride ! Nous sommes ravis d’annoncer que nous ouvrirons pour le seul et unique @Metallica demain soir à @HardRockHolly. Soyez là! pic.twitter.com/0ywaNOb8KU – Trivium (@TriviumOfficial) 3 novembre 2021

