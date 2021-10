Trivium partage la vidéo ‘The Phalanx’

Métallurgistes basés à Orlando, en Floride TRIVIUM ont partagé le clip de leur nouveau single “La Phalange”. Découvrez-le ci-dessous.

“‘La Phalange’ était comme une vieille voiture de muscle assise dans l’allée sans moteur”, explique le bassiste Paul Gregoletto sur l’histoire unique de l’évolution et de l’origine de la chanson. “C’était une démo de ‘Shogun’ dont la section centrale a été supprimée pour une autre chanson (“Déchiré entre Scylla et Charybde”), à nouveau en démonstration le “Silence dans la neige” mais finalement abandonné, et maintenant il a trouvé sa place sur le nouvel album. Une fois que nous avons su que l’album allait dans une direction plus épique et progressive, j’ai immédiatement pensé à la chanson et j’ai présenté l’idée aux autres. Avec quelques modifications mineures à certaines parties de chœur, une section centrale de marque et les orchestrations de Ihsahn, ‘La Phalange’ renaît. Il y a beaucoup de riffs nouveaux et anciens et je pense que vous devriez creuser ça si vous aimez ‘Shogun’.”

TRIVIUM en partenariat avec Elder Scrolls en ligne pour créer la vidéo, qui a été diffusée sur leur flux de fin d’année #GatesOfOblivion sur Jeux de Bethesda‘ Tic canaliser. TRIVIUMla passion de BethesdaLa vaste collection de franchises de ‘s a fait qu’il était évident pour le groupe de s’associer officiellement avec Vieux parchemins. Les membres du groupe sont des fans du jeu, surtout avec le Vieux parchemins contenu et les liens avec TRIVIUMde la musique.

“La Phalange” Apparaît sur TRIVIUMle dixième album de, “Dans la cour du dragon”, sortie le 8 octobre via un label de longue date Records de Roadrunner. Le disque a été produit et mixé par Josh Wilbur et enregistré à l’automne 2020 à la Full Sail University d’Orlando. La pochette de l’album est une peinture à l’huile originale de l’artiste français Mathieu Nozières.

Le mois dernier, TRIVIUM partagé la chanson titre de l’album, “Dans la cour du dragon”, qui comportait une intro épique composée et orchestrée par Ihsahn (EMPEREUR) et était accompagné d’un clip officiel de court métrage réalisé par Ryan Mackfall. Fil audio a qualifié la chanson de “mélange habile de dynamiques. Et les blast beats sonnent vraiment, vraiment bien en dessous Matt Heafy‘s un chant clair et apaisant” tandis que Revolver l’a étiqueté “épique”. Monde de la guitare baptisé deuxième single “Fête du feu” comme “martelant” et “par excellence TRIVIUM,” comme Injection de métal l’a déclaré “vraiment, vraiment accrocheur”.

“Dans la cour du dragon” liste des pistes :

01. X



02. Dans la cour du dragon



03. Comme une épée sur Damoclès



04. Fête du feu



05. Une crise de révélation



06. L’ombre de l’abattoir



07. Pas de retour juste à travers



08. Tomber entre vos mains



09. De l’aube à la décadence



dix. La Phalange

TRIVIUM vient de terminer une tournée aux États-Unis avec MEGADETH, AGNEAU DE DIEU et LA HAINE RACE.



