Trivium sort une nouvelle chanson “In The Court Of The Dragon”

Basé en Floride Grammy-groupe nominé TRIVIUM a sorti un nouveau single “Dans la cour du dragon”. La chanson est disponible dans tous les DSP et est accompagnée d’un clip officiel de court métrage réalisé par Ryan Mackfall. Regardez-le ci-dessous.

“Dans la cour du dragon” représente tout ce que les fans ont appris à connaître et à aimer TRIVIUM. C’est un sommet de mélodies magistrales, de kilomètres de riffs et de solos, de paroles qui incitent à la réflexion, d’une narration complexe et d’une attaque vocale à plusieurs niveaux.

“Nous avons commencé à assembler les riffs pour ce qui allait devenir “Dans la cour du dragon” l’année dernière sans aucune tournée à l’horizon”, déclare le bassiste Paul Gregoletto sur les premières origines de la chanson pendant la pandémie de COVID-19 et le verrouillage. “Nous avons décidé d’utiliser l’incertitude à notre avantage et de créer sans aucune des limitations et des engagements qui normalement rongeraient notre temps dans la salle de confiture.”

À propos du sens plus profond, poursuit-il, « Le titre de la chanson vient d’une nouvelle de Robert W. Chambers. L’histoire est remplie d’effroi et d’incertitude, et cela semblait correspondre à l’époque dans laquelle nous vivons tous depuis un an. Plutôt qu’un récit direct, nous avons décidé d’emprunter une voie différente et de construire notre propre récit autour de la musique que nous créions.”

Il termine: “Semblable à certaines de nos chansons et albums passés, cette chanson a commencé avec des paroles enracinées dans la mythologie. Mais contrairement au passé, nous avons décidé de créer notre propre mythe pour s’adapter à la musique. Être libre de créer l’histoire et d’écrire la musique sans date limite, en raison d’un événement unique dans une vie, a vraiment conduit à l’une des expériences d’écriture et d’enregistrement les plus enrichissantes que nous ayons jamais eues. Nous espérons qu’elle sera à la hauteur de vos attentes. “

Guitariste/chanteur Matt Heafy a pesé sur l’illustration du single et sa relation unique avec le morceau, en disant: “Alors que la musique de “Dans la cour du dragon” prenait forme, nous savions que nous avions besoin d’œuvres d’art épiques du type que vous pourriez voir sur le mur d’un important musée d’un maître de la Renaissance décédé depuis longtemps. »

Le morceau et la vidéo comportent également une intro épique composée et orchestrée par Ihsahn (EMPEREUR).

TRIVIUM continue de travailler sur le matériel de son dixième album à venir.

Le groupe fera son retour tant attendu sur la route cet été avec MEGADETH, AGNEAU DE DIEU et EN FEU.



