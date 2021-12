Le géant de l’investissement dans les startups Tiger Global a mené la série B, selon un communiqué de presse. Mais peut-être plus révélateurs étaient les plus petits contributeurs à la table de capitalisation de TRM. Parmi eux : les sociétés de cartes de crédit (American Express, Visa, Citi), les sociétés de paiement (Block (née Square), premier contributeur PayPal) et une multitude de crypto VCs.

