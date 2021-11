11/08/2021

Le à 19:24 CET

Jordi Gil – Madrid (Envoyé spécial)

La séléction espagnole Il affronte deux des matchs les plus importants de ces dernières années. L’équipe de Luis Enrique jouera la qualification directe pour la Coupe du monde au Qatar contre la Grèce et la Suède avec peu de marge d’erreur. Il compte sur lui pour sceller sa participation à la phase finale de la Coupe du monde, mais il ne peut pas se permettre de trébucher s’il ne veut pas être condamné à disputer le écrasante têtes ou queues de repêchage à jouer en mars.

A l’entraînement ce lundi à Las Rozas, le sélectionneur n’a pas pu compter sur trois joueurs inclus dans l’appel. José Luis Gayà et Rodrigo Moreno sont arrivés à Madrid quelque peu chargés et ont fait travail de gymnastique. En principe, votre disponibilité pour un engagement à Athènes n’est pas compromise. Mikel mérinos, pour sa part, c’est douteux: le Navarrais a terminé le match de la Real Sociedad contre Osasuna avec une gêne au genou droit et aujourd’hui, déjà dans la capitale espagnole, il subira une IRM pour déterminer s’il souffre ou non d’une entorse .

Sergio Busquets, Jordi Alba et Gavi, les trois footballeurs du Barça appelés par « Lucho », ils ont exercé normalement avec le reste du groupe. L’entraîneur asturien, conscient de l’importance des deux duels dans cette pause, s’est montré très attentif et attentif aux joueurs de la « Roja ». L’entraîneur a eu de petits entretiens individuels détendus avec des troupes telles que Koke et Morata. L’atmosphère de la séance a été distendu, bien que les exercices aient été développés avec haute intensité.

L’Espagne va s’entraîner à nouveau ce mardi matin. Après quatre heures de l’après-midi, il s’envolera pour la Grèce, où il terminera mercredi la préparation de la visite « vitale » de l’équipe hellénique, prévue jeudi à 20h45.