Trois actifs numériques et objets de luxe arrêtés dans le cadre d’un stratagème frauduleux présumé impliquant la crypto

Une enquête des autorités belges sur une organisation soupçonnée de se livrer à des fraudes cryptographiques a conduit à l’arrestation de trois personnes aux Pays-Bas.

Le NL Times, basé aux Pays-Bas, rapporte que les autorités néerlandaises ont également saisi des montres de luxe, de la fausse monnaie, de l’argent réel et des actifs numériques.

Le ministère public belge affirme que l’organisation criminelle ciblait des individus sur des plateformes immobilières haut de gamme. Les membres du groupe ont rencontré ces personnes dans des villes clés, notamment Amsterdam, Maastricht, Bruxelles, Paris, Barcelone et Milan.

Les suspects auraient demandé à leurs victimes potentielles d’échanger de grosses coupures d’argent, d’or ou de crypto-monnaie contre de l’argent, plus une commission de 10 à 15 %. Un procureur belge affirme que le programme implique probablement des dizaines de millions d’euros par an.

« Si la victime mord, une astuce d’échange est effectuée dans laquelle la victime perd son argent, son or ou sa crypto-monnaie et est aux prises avec de la fausse monnaie. »

Les suspects font maintenant face à des accusations de piratage, de fraude informatique, de vol, de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle, mais l’opération continuerait d’approcher des victimes potentielles.

« C’est pourquoi le message est le suivant : n’acceptez jamais de rendez-vous à l’étranger, n’acceptez pas d’accord accessoire en espèces, en crypto-monnaies ou autre. Indiquez que vous souhaitez effectuer des transactions via les canaux normaux, et une commission prédéterminée de 10 à 15 % est trop belle pour être vraie et donc fausse.

