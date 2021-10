Trois agricultrices écrasées par un camion roulant à grande vitesse près d’un site de protestation à Jhajjar (Haryana)

Selon la police, les femmes faisaient partie de la manifestation des agriculteurs et attendaient un autorickshaw pour retourner dans leur village natal de Mansa, au Pendjab, lorsque l’incident a eu lieu.

Trois agricultrices sont mortes et deux autres ont été blessées après qu’un camion leur aurait percuté jeudi matin près d’un site de protestation dans le district de Jhajjar, dans l’Haryana. Les personnes décédées ont été identifiées comme étant Amarjeet Kaur, Gurmail Kaur et Harsinder Kaur.

Selon la police, les femmes faisaient partie de la manifestation des agriculteurs et attendaient le retour d’un pousse-pousse dans leur village natal de Mansa, au Pendjab, lorsque l’incident s’est produit.

L’incident s’est produit vers 6 heures du matin aujourd’hui lorsqu’un groupe de sept agricultrices était assise sur la cloison en attendant qu’un pousse-pousse se rende à la gare de Bahadurgarh.

Haryana | Trois personnes sont décédées après avoir été heurtées par un camion-benne à Bahadurgarh, enquête plus approfondie en cours : SP Jhajjar, Wasim Akram pic.twitter.com/cvNWtdUpln – ANI (@ANI) 28 octobre 2021

Waseem Akram, surintendant de police de Jhajjar, a déclaré : « Une benne, transportant de la poussière, a percuté le groupe d’agricultrices. Deux d’entre eux sont morts sur le coup. Les blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital civil et référés au PGI Rohtak pour y être soignés. L’un des blessés est décédé sur le chemin de l’hôpital de Rohtak, tandis que deux femmes seraient hors de danger.

Les femmes étaient originaires du village de Dialuwala, bloc Bhikhi, district de Mansa, a indiqué la police. Le chauffeur du camion a abandonné le camion et s’est échappé de l’endroit. Il n’a pas encore été arrêté, a indiqué la police.

« Les femmes retournaient dans leur village du Pendjab dans le cadre de la rotation. Ils avaient participé à des manifestations d’agriculteurs. On soupçonne que le conducteur de benne basculante accusé s’est endormi au volant », a déclaré Satwant Singh, membre de l’Union Bharatiya Kisan, Ugrahan, cité par The Indian Express.

