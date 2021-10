Trois Altcoins sur le point d’exploser après la grande percée de Bitcoin, selon l’analyste Crypto Inmortal

Un analyste cryptographique populaire élabore des prévisions de prix importantes pour trois altcoins à grande capitalisation.

Le commerçant pseudonyme Inmortal dit à ses 95 000 abonnés sur Twitter que pour que le marché de la cryptographie dans son ensemble reste haussier, Bitcoin (BTC) doit désormais détenir plus de 61 000 $.

Si cela se produit, Inmortal prédit que la principale plate-forme de contrats intelligents Ethereum (ETH) devrait passer de son prix d’environ 4 110 $ au moment de la publication à 6 300 $ d’ici la mi-novembre.

Source : Inmortel/Twitter

La prochaine pièce sur le radar de l’analyste est l’actif natif de la plate-forme d’interopérabilité blockchain Cosmos (ATOM).

Inmortal pense qu’ATOM « vaut la peine d’être accumulé » et semble être dans un moment de consolidation.

Il prédit que l’actif cryptographique aura une tendance latérale jusqu’au début du mois prochain, quand il pense que la résistance contre Bitcoin à environ 0,00063 BTC [$39.92] va basculer pour soutenir et déclencher un rallye à 0,00094 BTC [$59.56].

Source : Inmortel/Twitter

Inmortal recherche également une augmentation significative du prix du jeton FTX (FTT), qui est le jeton utilitaire de l’échange crypto FTX.

Le commerçant dit que la période d’accumulation pour la FTT est déjà terminée.

Il prédit que la pièce passera probablement des niveaux actuels d’environ 65,00 $ à au moins la barre des 100 $ d’ici le 10 novembre.

Source : Inmortel/Twitter

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité.

Image en vedette : Shutterstock/Olivier Le Moal

