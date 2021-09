trois ans de persécution pour avoir tué un jeune à Madrid

in

Nouvelles connexes

Le meurtrier, caché dans son antre à des milliers de kilomètres de là, fréquentait la cafétéria Ohana Cofee and Beer dans un petit quartier, La Bombilla, dans la ville de San Miguel de Tucumán. C’est dans cette ville de 600 000 habitants située au nord-ouest de l’Argentine, sa patrie, qu’il se détendit et commença à vivre une nouvelle vie comme si de rien n’était. Les enquêteurs ont découvert cette routine, et c’est ainsi qu’ils ont finalement réussi à l’attraper.

Les Homicides du groupe V du quartier général supérieur de la police nationale à Madrid est parvenu à cette conclusion grâce à une analyse exhaustive de ses réseaux sociaux et de ceux des membres de sa famille. Ils l’ont retrouvé plus de trois ans après avoir assassiné à Madrid, une cinquantaine de coups de couteau, un jeune homme avec qui il avait traversé Grindr. Après l’avoir tué dans son appartement, s’être enfui de la scène de crime, avoir pris un avion et avoir disparu de la ville pour toujours.

Najuzaith Zahell Dias avait 35 ans lorsqu’il a rencontré l’homme qui allait le tuer en ligne, mais il ne savait pas que la première fois qu’il l’a contacté. Tout ce qu’il a fait, c’est rencontrer un garçon qu’il avait rencontré via Grindr, l’application de rencontres gay numéro un dans le monde.

Elle a trouvé ce gars, a aimé son profil, et ils ont fait un rendez-vous. Ils ont séjourné dans son appartement de Carabanchel (Madrid). Après ce jour, le 22 février 2018, plus personne n’a eu de ses nouvelles.

Aujourd’hui, après une laborieuse opération de plus de trois ans, la police nationale, en collaboration avec la police argentine, a réussi à arrêter dans ce pays d’Amérique latine ce qu’on appelle ‘Grindr tueur’. Le nom: Julien Ovejero. 24 ans à l’époque. Maintenant 27. Rien dans cette opération n’aurait été possible, soulignent des sources de l’enquête à EL ESPAÑOL, sans l’étroite collaboration des agents avec le parquet de Madrid et le tribunal d’instruction n°33 de la capitale.

Caméra de sécurité

Le cadavre de Najuzaith, 35 ans, ‘Naju’ pour les amis, Il a été retrouvé le 24 février 2018 à son domicile, situé au numéro 2 de la rue Alejandro Sánchez à Carabanchel. Personne n’avait eu de ses nouvelles depuis des jours et un ami, inquiet pour lui, est venu au sol. Après des heures passées à l’appeler sans recevoir de réponse, il a décidé d’avertir un serrurier ainsi que la police. Ils l’ont trouvé mort sur le lit dans la chambre.

Son corps était couvert de sang et criblé de coups de couteau. Environ 50, les médecins légistes ont déterminé. Celui qui a mis fin à ses jours était situé dans le cou.

Avant de quitter la scène du crime, le tueur a cherché emportez le téléphone de la victime avec vous. Plus tard, il s’en est débarrassé. Cependant, la police nationale a localisé à la fois l’ordinateur de travail et le mobile du garçon. C’est ainsi qu’ils ont découvert que Najuzaith enregistrait des images des gars avec qui elle sortait via Grindr. Lorsque les agents se sont mis au travail pour découvrir qui l’avait assassiné, ils ont trouvé dans la galerie du terminal la photo du meurtrier.

Ils ne savaient toujours pas qui c’était, mais la personne qui apparaissait sur cette image leur correspondrait, quelques jours plus tard, avec celle qui apparaissait dans un cadre des caméras de sécurité à l’extérieur du bâtiment où le crime avait eu lieu.

La victime, sur une photo de ces dernières années.

Dans cet instantané, un jeune homme est apparu quitter le bâtiment dans lequel Naju a vécu quelques heures après les événements. En les analysant, les deux se sont rendu compte que les deux sujets partageaient la même physionomie. Qu’ils étaient la même personne. Ils ont vite découvert qu’il s’appelait Julián Ovejero, qu’il figurait parmi les amis du défunt sur les réseaux sociaux et qu’il étudiait alors le théâtre à Madrid. Et que, vraisemblablement, ce pourrait être le meurtrier.

ADN sur les lieux du crime

L’image du meurtrier quittant le bâtiment ne suffisait pas. L’indice et l’indice ne suffisaient pas. Ils avaient besoin de plus. Les chercheurs, comme ils l’expliquent à EL ESPAÑOL, ont continué à chercher des preuves. Avec l’autorisation du tribunal d’instruction numéro 33 de Madrid, ils ont obtenu, avec les agents de la police scientifique, une empreinte digitale extraite de l’adresse officielle du meurtrier.

Ils devaient faire correspondre ce profil ADN avec un autre qu’ils avaient trouvé sur les lieux du crime et qui n’appartenait pas à la victime. Ils étaient tous les deux d’accord. Ils avaient déjà l’agresseur. Ils ont alors émis un mandat d’arrêt et de remise européen. Grâce à lui, la police argentine a maintenant pu l’arrêter.

À ce moment-là, le meurtrier avait déjà quitté l’Espagne. Le 24 février, il avait pris un avion à l’aéroport de Barajas. Sa destination était Lima, au Pérou. Là, il en a accroché un autre directement dans son pays natal, où il est resté caché depuis lors jusqu’à ce qu’il soit arrêté.

Informaticien de Porto Rico

Aucun des voisins n’a rien appris de ce qui s’est passé ce jeudi de la fin février. Il vivait à Carabanchel depuis deux ans. Il est arrivé en Espagne il y a dix ans, de Porto Rico. Il a étudié l’ingénierie informatique à l’Université de Mayagüez, une ville située à l’ouest du pays, ouverte sur la mer des Caraïbes.

Najuzaith, sur une photo des dernières années.

Bien qu’il se soit consacré au monde de l’informatique depuis des années, ses vraies passions étaient l’art et la musique. Lorsqu’il a terminé ses études dans son pays natal, il a fini par déménager à Madrid, où il a étudié le design graphique à l’Université polytechnique. Puis il est resté au pays pour tenter sa chance. Ça s’est bien passé.

A cette époque, il travaillait comme ingénieur en informatique. Un de ses anciens collègues l’a défini comme suit. « Travailleur infatigable et passionné qui il a l’habitude de s’occuper du moindre détail.”

Le jeune homme est né à Barrio Tejas, dans la municipalité côtière de Yabucoa, à Porto Rico. Le jeune homme apparaissant sans vie, sa famille s’est mise au travail pour rapatrier le corps coûte que coûte. Ils ont demandé la collaboration de tous ceux qui pouvaient apporter quelque chose pour ramener le corps à la maison. À peine 24 heures après le début de la collecte, le lancement du message sur les réseaux sociaux, ils ont obtenu 15 mille dollars.

Sa passion pour la musique se reflétait parfaitement dans les dizaines de vidéos qui étaient encore conservées sur sa chaîne YouTube. On pouvait y voir un Najuzaith concentré assis aux claviers, manipulant l’instrument pour que toutes sortes de sons en sortent.

A sa mort, son Facebook est devenu un espace dédié à l’hommage à la victime.

Suivez les sujets qui vous intéressent