Trois ans de prison pour avoir tenté de violer son ex-femme dans son bar de Murcie, se faisant passer pour un voleur

01/07/2022 à 22:54 CET

Ana Lucas

Trois ans de prison pour un crime d’agression sexuelle provisoire et 36 jours de service communautaire pour un crime de blessures. Il vaut la peine que la troisième section du Tribunal provincial de Murcie imposée à une personne de 50 ans qui Il a tenté de violer son ex-femme dans son bar à Mula en se faisant passer pour un voleur.

Les événements qui ont déjà été condamnés se sont produits il y a deux ans. Tel que lu dans le récit des faits avérés, le sujet et un autre homme de 29 ans (le gendre de la victime) ils se faisaient passer pour des voleurs et ils parurent à l’endroit tenu par la femme, quand le bar n’était pas encore ouvert au public. Les deux portaient le visage couvert, l’un Il portait un T-shirt troué au niveau des yeux et un masque de peintre noir, tandis que l’autre portait une culotte et une cagoule foncée. De plus, l’ex-mari portait un couteau de 40 centimètres de long, dont 24 centimètres avaient une lame pointue.

« Les prévenus sont entrés, ont surpris la femme, qui a commencé à appeler à l’aide en même temps que les deux accusés se sont jetés sur lui et ont commencé à se débattre avec eux, l’homme portant le couteau à la main, le jetant même à terre et tandis que l’une essayait de lui attacher les mains derrière le dos, l’autre lui tenait les pieds, tandis que les deux la battaient pour vaincre sa résistance.

La victime a vite compris que ses agresseurs étaient toujours son mari et son gendre, et leur a reproché leur performance. À ce moment-là, le gendre a quitté le bar, profitant de l’ex pour traîner la femme dans la cuisine, où il a tenté de le violer et a déclaré : « Pour que tu sois avec un autre, je vais être avec toi ».

Au procès, les deux individus ont reconnu ce qu’ils avaient fait et ont ainsi vu leurs peines réduites

Heureusement, le sujet n’a pas atteint son but, puisque la police locale de Mula s’est présentée dans l’établissement, prévenue par un voisin qui avait entendu les appels à l’aide de la femme. Les agents ont identifié les individus, la victime a raconté ce qui s’est passé et dans le bar le couteau a été trouvé, et dans la poche de l’ex des cordes roses, une bride, des gants en latex, des bas et une mèche de cheveux.

De même, la chemise et le masque utilisés par l’ex-mari sont intervenus, tandis que le gendre portait sa culotte et sa cagoule lorsqu’il a été arrêté à proximité immédiate de l’établissement.

A l’audience, les deux individus ont admis ce qu’ils ont fait. Ils ont ainsi vu leurs peines réduites.

Le gendre a été condamné à douze mois de prison pour vol avec violence provisoire (vous n’irez pas en prison si vous ne commettez aucun crime au cours des deux prochaines années) et 36 jours de service communautaire pour les blessures. Vous ne pourrez pas vous approcher à moins de 500 mètres de votre belle-mère pendant deux ans. Cette même injonction s’applique à l’ex-mari.

Les deux sujets doivent payer la femme 3 000 euros pour les dommages causés.