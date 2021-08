Trois ans de Thibaut Courtois au Real Madrid

Aujourd’hui marque presque exactement trois ans depuis le transfert officiel de Thibaut Courtois de Chelsea au Real Madrid. Le Belge a quitté Londres pour la capitale espagnole début août 2018 et a ensuite consolidé sa place en tant que joueur clé de l’équipe. Malgré des difficultés précoces avec la cohérence et l’acclimatation à l’équipe, Courtois s’est finalement installé dans son rôle et a joué un rôle déterminant dans la masterclass défensive du Real Madrid en Liga 2019-2020; réclamer le trophée Zamora dans le processus.

Bien que le Real Madrid ait connu des problèmes de blessures et maintenu son élan en 2020-21, Courtois a été l’un des points positifs et a continué à offrir des performances exceptionnelles tout au long de la saison. Le gardien a maintenant disputé 129 matchs pour l’équipe avec un record personnel de 78 victoires, 25 nuls et 26 défaites. Il a encaissé 124 buts au cours de cette séquence, avec une moyenne de moins d’un but par match.