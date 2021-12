Trois arrêtés à Huelva pour avoir porté atteinte à la santé publique avec mille faux jambons ibériques

30/12/2021 à 09:41 CET

La Garde civile a arrêté trois personnes à Huelva qui distribuaient des épaules et des jambons avec de faux sceaux ibériques à Madrid et ont saisi 1 063 pièces qui présentaient un risque pour la santé publique, car ils étaient considérés comme impropres à la consommation.

Enquête sur le Opération Costmapa Il a été lancé en octobre dernier par des agents de la Seprona du commandement de la garde civile de Madrid, comme l’a rapporté jeudi l’institut armé.

Les agents ont détecté et immobilisé plusieurs jambons et épaules dans une entreprise commerciale à Getafe qui transportait des vitoles ibériques de la province de Huelva avec des irrégularités dans les sceaux et les étiquettes.

Tous provenaient de la même entreprise commerciale et étaient également distribués dans d’autres commerces de détail situé à Las Rozas et Séville.

Après plusieurs inspections, les agents ont découvert un complot complexe composé de plusieurs commerçants qui Des sceaux ibériques étaient apposés sur des pièces qui n’étaient pas.

De plus, ils ont émis de faux audits dans le certificats de qualité et ils les ont introduits sur le marché de consommation finale.

Au total, les enquêteurs ont saisi 405 épaules et 659 jambons, dont la valeur est estimée à 180 000 euros.

Ces pièces sont considérées comme impropres à la consommation, étant donné qu’il n’est pas possible d’accréditer clairement le origine ou provenance des mêmes produits ne peut pas assurer la sécurité alimentaire.

Les mandataires ils ont arrêté trois personnes à Huelva liés à l’entreprise qui les a introduits sur le marché de la consommation.

Ils ont également cité comme enquêté sur cinq autres personnes qui a exercé des fonctions d’audit et d’administration dans des entreprises dédiées à la qualité et à la certification des produits.

Tous sont inculpés de délits contre la santé publique liés au marché et aux consommateurs, falsification de documents, escroquerie et le crime contre la propriété industrielle.

Cette opération a bénéficié de la collaboration du Ministères de la Santé et de l’Agriculture à la fois de Madrid et d’Andalousie.