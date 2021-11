Trois astuces pour faire frire ou cuire des pommes de terre en moitié moins de temps qui vous laissent bouche bée | La vie

Les pommes de terre sautées ou cuites sont délicieuses, mais leur temps de préparation et de préparation est long. Comment peut-il être réduit ?

Les dates des fêtes de famille approchent, et quelqu’un touchera laver, éplucher et préparer les pommes de terre…

Si vous n’avez pas la chance de posséder une friteuse sans huile, les méthodes traditionnelles de préparer des pommes de terre frites ou cuites, ils sont assez laborieux.

Il faut laver les pommes de terre une par une, dans la plupart des cas aussi les éplucher une par une, puis les cuire ou les faire frire. Nous allons voir trois astuces pour faire frire ou cuire des pommes de terre en deux fois moins de temps qui vous laisseront bouche bée.

Ce sont des astuces peu connues, car elles ont un point de folie, mais elles sont sûres et elles fonctionnent. Ils valent la peine d’être essayés !

Ils raccourciront le temps de préparation des pommes de terre, et ils vous faciliteront la vie.

Laver les pommes de terre… au lave-vaisselle !

Imaginez le réveillon ou le matin de Noël avec 15 personnes à table en quelques heures, et 30 pommes de terre attendant d’être lavées et épluchées, une à une…

Vous pouvez saisir le couteau ou l’éplucheur de pommes de terre et commencer le gros du travail… ou vous pouvez mettre les pommes de terre dans la laveuse, mettez un cycle de lavage rapide… et en quelques minutes vous aurez les pommes de terre propres, et aussi chaudes, donc elles s’éplucheront mieux.

Selon Activebeat, c’est une astuce qui fonctionne parfaitement. Ça oui… Ne pensez même pas à ajouter du savon !

Cuire les pommes de terre… au micro-ondes

Plusieurs fois, nous cuisons les pommes de terre juste en purée et les mélangeons avec d’autres ingrédients.

Si vous n’allez pas manger les pommes de terre directement, vous pouvez les faire cuire au micro-onde. Cela prendra la moitié du temps et ils seront tout aussi moelleux, prêts pour la purée ou tout ce dont vous avez besoin.

Ils s’épluchent !

Si vous venez cuire les pommes de terre et il faut les éplucher, quand ils brûlent encore, trempez-les dans de l’eau glacée.

Le contraste de température fera la peau se décolle toute seule. Passez simplement vos doigts sur la pomme de terre et vous verrez la peau se décoller sans effort.

Vous vous évitez de les éplucher et en plus de cela, vous ne gaspillerez rien, ce qui arrive généralement avec l’épluchage au couteau.

Mettez-les en pratique trois astuces surprenantes pour faire frire ou cuire des pommes de terre, et il en faudra la moitié. Vérifié!