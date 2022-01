Trois astuces pour vous aider à rompre avec votre bouton snooze

Les choses entre vous deux ne fonctionnent tout simplement pas ? (Photo : ./Metro.co.uk)

Vous avez une relation malsaine avec votre bouton snooze ? Peut-être qu’il est grand temps que vous rompiez tous les deux.

Se réveiller chaque matin en appuyant sur snooze toutes les cinq minutes jusqu’à la dernière seconde possible n’est pas une façon fonctionnelle d’être.

Coincé entre dormir et être éveillé, mais en profitant d’une façon ou d’une autre, ce n’est pas une façon de commencer votre journée.

Comme le dit la thérapeute Claire Elmes à Metro.co.uk : » Le problème avec la sieste est que la qualité du sommeil n’est pas bonne et ne nous donne donc pas le bon type de sommeil. «

Si vous essayez de donner un coup de pouce à votre routine matinale, nous avons quelques astuces de sa part pour vous aider, vous et votre bouton de répétition, à rompre pour de bon.

Tout d’abord, Claire recommande de jeter un œil à votre routine de sommeil à l’aide d’un journal, dans lequel vous pouvez suivre des choses comme l’heure à laquelle vous vous réveillez, à quelle heure vous vous êtes endormi, combien de temps vous passez à dormir, etc.

« La plupart d’entre nous ont besoin de six à dix heures de sommeil », explique-t-elle, ajoutant : » Déterminez la quantité de sommeil dont vous avez besoin/voulez, puis travaillez en arrière, en vous assurant que l’heure du coucher vous permet de vous réveiller à l’heure souhaitée. «

Vous pouvez également noter des choses comme ce que vous avez mangé avant de vous coucher et quand vous avez arrêté de regarder les écrans pour avoir une meilleure idée des habitudes qui fonctionnent pour votre sommeil et de celles qui ne le font pas.

Son deuxième conseil consiste à rendre physiquement plus difficile la répétition.

« Assurez-vous de sortir du lit pour éteindre l’alarme », dit-elle.

« Cela semble simple, mais généralement, lorsque nous nous levons du lit, il est plus facile de continuer notre routine matinale. »

Le troisième et meilleur conseil de Claire est ce qu’on appelle l’empilement d’habitudes, qui, selon elle, est idéal pour se lancer dans de nouvelles routines.

« Réfléchissez à ce que vous aimeriez que la première chose soit lorsque vous vous levez », nous dit-elle. « Certaines personnes vont aux toilettes, d’autres s’habillent, d’autres prennent du café/thé. Trouvez votre « habitude pour la prochaine étape » et allez-y directement.

Lorsqu’il s’agit de faire fonctionner l’empilement d’habitudes, Daniela Mercado Beivide, chercheuse en doctorat pour Holly Health, une application qui se concentre uniquement sur cela, nous a dit : « Choisissez une activité que vous faites déjà automatiquement sans y penser (c’est ce qu’on appelle un événement charnière dans le comportement science), puis « s’adjoindre » une action supplémentaire que vous souhaitez commencer à incorporer dans votre routine. »

« Commencez par de petites actions qui vous semblent assez faciles à faire au quotidien, et continuez à partir de là », a-t-elle ajouté.

Daniela a également conseillé de choisir des choses à faire qui se sentent bien – par exemple, au lieu d’atteindre votre bouton de répétition lorsque vous entendez votre alarme, peut-être que prendre l’habitude d’aller directement à votre petit-déjeuner préféré vous inciterait à sortir du lit.

« En fin de compte, la seule personne responsable de votre décision de retourner au lit, c’est vous et cela peut être difficile », conclut Claire.

« Rester responsable et savoir quand demander l’aide d’un professionnel. »

Membre de Counselling Directory, Claire Elmes est consultante en bien-être émotionnel : thérapeute et coach de vie.

