Trois attractions américaines qui fêtent leurs anniversaires en 2021

Explorez un parc national, prenez le train ou passez du temps avec Hendrix… (Photo : Metro.co.uk/./ Alamy)

Les voyages aux États-Unis sont à nouveau autorisés, car ils ont finalement levé leur interdiction de voyager à l’étranger aujourd’hui.

Alors si vous planifiez un voyage, pourquoi ne pas prendre l’excuse de fêter aussi des anniversaires célèbres ?

Le parc national de Yellowstone a 150 ans, la légende de la guitare Jimi Hendrix aurait fêté ses 80 ans et le train Amtrak roule depuis 50 ans.

Lisez la suite pour savoir comment vous pouvez les visiter vous-même.

le parc national de Yellowstone

Le parc national, célèbre pour ses sources chaudes, fête ses 150 ans (Photo : .)

Le parc national de Yellowstone, qui chevauche le Wyoming, le Montana et l’Idaho et fête ses 150 ans en 2022, est un endroit idéal pour passer du temps seul. Il peut être exploré lors de diverses visites, notamment des excursions en bateau et des randonnées guidées.

Vous ne pouvez pas attendre jusqu’en 2022 ? Envisagez une visite en hiver. Vous pouvez l’explorer en raquettes ou en motoneige – imaginez un bus avec des pneus surdimensionnés – et il n’y a qu’un seul endroit où séjourner : le confortable Mammoth Hot Springs Hotel and Cabins (chambre de luxe avec lit king size à partir de 182 £).

Nashville

Voir l’étoile de Jimi Hendrix sur le Walk of Fame de Nashville pour son 80e anniversaire (Photo: Wolf Hoffmann)

Vous pensiez que Nashville était juste à propos de la musique country? Détrompez-vous. Jimi Hendrix aurait eu 80 ans en 2022, et c’est une année brillante pour visiter Music City, où le dieu de la guitare a vécu au début des années 1960.

Vous pouvez en apprendre plus sur lui au Jefferson Street Sound Museum (fondé par l’ami de Hendrix Lorenzo Washington ; entrée gratuite) et au nouveau National Museum of African American Music (billets pour les non-membres à partir de 18 £).

Et n’oubliez pas de vous promener le long du Walk of Fame : l’étoile d’Hendrix se trouve au 121 4th Avenue South. Il y aura bientôt de nombreux nouveaux hôtels où séjourner, dont le Conrad Nashville, qui ouvrira ses portes au printemps 2022.

trajets ferroviaires Amtrak

Montez sur les rails pour le 50e anniversaire d’Amtrak (Photo : Alamy

Votre trajet aura l’air plutôt simple après l’un des voyages en train longue distance d’Amtrak, un moyen spectaculaire sans vol d’explorer les États-Unis. Le président Joe Biden a récemment annoncé un investissement de 66 milliards de dollars dans les chemins de fer américains, et une aventure ferroviaire longue distance est une excellente façon de célébrer le 50e anniversaire d’Amtrak, qui a eu lieu cette année.

Notre itinéraire préféré est l’Empire Builder, qui serpente de Chicago à Seattle en passant par le Montana (à partir de 110 £, aller simple). Le service Gulf Coast d’Amtrak, qui reliera la Nouvelle-Orléans à Mobile, sera lancé au début de 2022.

