Trois autres éditions physiques de Switch arrivent cette semaine à partir des jeux Premium Edition

Il existe de nombreux magasins en édition limitée qui ont connu le succès dans la génération Switch, s’adressant au marché des collectionneurs et des amateurs de copie physique. Premium Edition Games est certainement l’une des plus petites tenues de cet espace, mais a eu des sorties intéressantes et est sur le point de lancer sa «série 3» de sorties.

Ils ont été confirmés dans la vidéo ci-dessus plus tôt ce mois-ci, les trois titres suivants étant tous bientôt disponibles sur 16 novembre à 9h Pacifique / 12h Est / 17h Royaume-Uni / 18h CET. Pour chacun, il y aura une édition standard à 39,95 USD avec un manuel et un étui, tandis que ci-dessous se trouvent les éditions rétro à 59,95 USD, qui seront limitées en quantité mais auront des cadeaux supplémentaires.

Image : Jeux en édition Premium Image : Jeux en édition Premium Image : Jeux en édition Premium

De ces trois jeux dont nous étions de grands fans Phénotopie : l’éveil, lui attribuant un copieux 9/10 dans notre critique. Les deux cathédrale et Fédération de combat puissant également obtenu des recommandations avec un 7 chacun dans nos critiques.

Êtes-vous tenté d’ajouter l’un de ces éléments à votre collection ? Faites-nous savoir, comme toujours, dans les commentaires.