Trois autres records pour Pep’s City

19/12/2021 à 19:17 CET

le Manchester City non seulement il impose sa domination avec solvabilité en Angleterre, mais il continue battre des records. La dernière victoire avec laquelle ils ont envoyé Newcastle (0-4) a servi le de Pep Guardiola surmonter trois enregistrements plus sur l’histoire du football anglais.

Pour commencer, cette City est déjà l’équipe qui a remporté le plus de victoires en une année civile dans le football anglais. Somme 34 et il lui reste encore deux matchs avant la fin de 2021, contre Leicester et Brentford, dans lesquels il pourrait ajouter à ses chiffres. Ils ont battu un record de trois décennies dans le football anglais, celui détenu par le 1982 Liverpool après avoir ajouté 33 victoires. Parmi les 34 triomphes de Manchester City, il y a un total de 18 à la maison, le deuxième record détenu par le céleste à ce jour.

«Je préfère gagner des titres, mais si vous battez des records comme ça et gagnez, gagnez, gagnez et continuez à gagner & mldr; C’est la grande valeur que cette équipe a, sans aucun doute & rdquor;, déclarée Guardiola sur vos dossiers.

Enfin, les quatre buts marqués par les ‘pies’ font de 2021 dans l’année la plus marquante de l’histoire de Manchester City. Les hommes de Guardiola ont marqué 106 tant ce cours, laissant derrière lui la plus grande marque qui était dans les livres d’histoire du club : le 104 marqué ne fait ni plus ni moins que il y a 92 ans, en 1929.

Cancello, le meilleur ailier d’Europe ?

C’était un après-midi parfait pour Manchester City, et aussi pour João Cancelo. L’équipe portugaise est revenue au onze de Guardiola et l’a fait avec une performance décisive, distribuant l’aide du premier but et marquant le second contre Newcastle.

Deux buts qui l’ont aidé à accumuler et à participer à 10 buts (3 marqués, 7 passes décisives). Il est le premier défenseur à atteindre le double de buts marqués sous Pep Guardiola depuis David louange, qu’il a réalisé avec le Bayern en 2014. Une autre corroboration de l’évolution spectaculaire de la voie portugaise, consolidée aujourd’hui comme l’une des meilleures du continent. Si quelqu’un peut discuter avec lui pour la première place, ce sera probablement un rival de la même ligue que Trent Alexander-Arnold (Liverpool) ou James Reece (Chelsea).