Trois autres spin-offs de Game of Thrones HBO révélés

HBO ne ralentit pas de sitôt sa sortie Game of Thrones. Le réseau de télévision américain poursuit déjà sa série House of the Dragon et une adaptation de la nouvelle Dunk and Egg, mais les rapports suggèrent maintenant que trois autres spin-offs de Game of Thrones sont également en début de développement.

Selon des médias tels que Deadline et The Hollywood Reporter, HBO développe trois autres projets dans le monde fantastique de George RR Martin. Une série – le titre de travail 9 Voyages – serait l’idée la plus complète du trio, le créateur de Rome Bruno Heller aurait été sélectionné comme showrunner.

Les deux autres séries potentielles, connues sous le nom de Flea Bottom et 10,000 Ships, n’ont actuellement pas de showrunners. Cependant, Deadline et The Hollywood Reporter affirment avoir vérifié que les trois projets avancent, bien que HBO ait refusé de commenter les deux points de vente.

Pour le moment, cependant, on ne sait pas si HBO a officiellement allumé les trois émissions ou si elles sont simplement en cours de développement jusqu’au stade de l’épisode pilote. HBO a mis fin à un spin-off séparé de Game of Thrones en novembre 2019 (h / t TVLine), qui devait jouer le rôle de Naomi Watts.Il reste donc à voir si l’un de ces projets se concrétisera.

Il est probable qu’au moins une de ces productions rejoindra House of the Dragon, ainsi que le potentiel spin-off de Dunk and Egg, pour élargir l’univers Game of Thrones de HBO. En février 2021, Casey Bloys, directeur du contenu de HBO, a déclaré au Hollywood Reporter que le réseau travaillait dur pour développer de nouvelles propriétés basées dans le monde de Martin.

« La façon dont nous essayons de l’aborder n’est pas en [saying]«Nous avons besoin de cinq émissions en trois ans», mais «Quelles sont les histoires qui valent la peine d’être racontées?», A déclaré Bloys. «Nous avons développé plusieurs visions sur différents mondes. Celui que je veux faire est celui qui, à mon avis, est le plus créatif. Je préfère parler des histoires et des showrunners et de leur vision plutôt que d’atteindre une cible arbitraire pour le bon nombre de spectacles. «

De quoi parlent ces spin-offs de Game of Thrones?

Comme vous vous en doutez, les émissions dérivées signalées sont définies sur différentes périodes et régions du monde. 9 Voyages, également appelé Sea Snake, suivra Lord Corlys Velaryon – alias The Sea Snake – lors de ses grands voyages à travers les océans.

Les voyages de Velaryon l’ont emmené dans des endroits comme Pentos et Dragonstone, et c’est la dernière de ces destinations qui est la plus intrigante. Lord Velaryon devrait apparaître dans House of the Dragon de HBO, avec l’acteur Steve Toussaint dépeignant le chef de sa maison dans la série préquelle. Si 9 Voyages est confirmé par HBO, il se peut qu’il y ait un croisement entre ces deux séries à un moment donné.

Pendant ce temps, 10000 navires exploreront le voyage de la princesse Nymeria, qui a fondé le royaume de Dorne après avoir voyagé vers de nouvelles terres depuis sa maison d’Essos. L’histoire de Nymeria se déroule 1000 ans avant les événements de Game of Thrones, alors ne vous attendez pas à voir des personnages de l’adaptation Game of Thrones de HBO ici. Si le nom « Nymeria » vous semble familier, c’est parce que l’une des filles illégitimes d’Oberyn Sand s’appelait Nymeria dans Game of Thrones.

Enfin, la série Flea Bottom se déroule dans les bidonvilles qui vivent dans l’ombre de King’s Landing. Ces rues méchantes abritaient des gens comme Ser Davos Seaworth et Gendry Baratheon, et abritaient Arya Stark pour un sort au début de Game of Thrones.

On ne sait pas si ces émissions potentielles viendront sur HBO Max, le service de streaming de la société, aux côtés – ou à la place – de HBO. Compte tenu de la popularité de Game of Thrones, malgré sa finale terne, nous nous attendrions à ce que toute série débarque sur les deux plates-formes pour attirer un public aussi large que possible.