Trois azulgranas signent pour Venise

27/09/2021 à 19:35 CEST

Venezia FC a annoncé trois incorporations du Barça Grassroots Football, Isaac Guerrero, Jordi Fernández et Joaquim Llop. Les trois anciens joueurs du Barça rejoignent l’équipe italienne pour coordonner le football de formation du club.

Isaac Guerrero arrive à Venezia comme Directeur Technique du Secteur Jeunesse et Responsable du domaine Méthodologie. Au Barça, il a été directeur adjoint du domaine Méthodologie et chef de l’entraînement, directeur technique de l’école de football, et également membre du domaine de la connaissance et du centre d’innovation du club espagnol. En plus de coordonner les Programme de développement des entraîneurs du Barça et être directeur et professeur du Master des entraîneurs de football professionnels du FC Barcelone.

Sa signature pour Venezia vient de la main d’Iván Córdoba, directeur sportif et copropriétaire. L’ancien footballeur italien est un légende en Italie après avoir passé 12 ans à l’Inter et atteint la Ligue des champions. De même, ils signent Jordi Fernández Lie, qui était dans le domaine de méthodologie du club avec Guerrero, et qui avec Joaquim Llop seront les coordonnateurs techniques du secteur de la jeunesse. Llop était le coordinateur de Football 7 au Barça. Ils s’occuperont de pratiquement toute la carrière du club, des moins de 11 ans à la deuxième équipe du club, ayant également des contacts avec la première équipe.