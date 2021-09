Trois bombes lancées devant la résidence du député du BJP Arjun Singh près de Calcutta, le parti accuse TMC

in

Mardi soir, trois bombes brutes ont été lancées sur la résidence du député du BJP Arjun Singh dans le district de North 24 Parganas au Bengale occidental.

Mercredi, trois bombes brutes ont été lancées sur la résidence du député du BJP Arjun Singh dans le district de North 24 Parganas au Bengale occidental. Heureusement, aucun blessé n’a été signalé dans l’incident. Alors que le chef du BJP n’était pas présent à son domicile, sa famille était à l’intérieur lorsque les bombes ont été lancées. L’incident a eu lieu malgré la présence de la police devant la résidence de Singh.

Le gouverneur du Bengale occidental, Jagdeep Dhankhar, a condamné l’incident, le qualifiant de « préoccupant pour l’ordre public » et a exigé une action rapide contre les coupables. « La violence gratuite dans la BM ne montre aucun signe de ralentissement. Les explosions de bombes comme ce matin devant la résidence du Parlement membre @ArjunsinghWB sont inquiétantes pour l’ordre public. Attendez-vous à une action rapide @WBPolice. En ce qui concerne sa sécurité, le problème a déjà été signalé @MamataOfficial », a-t-il tweeté.

Le BJP du Bengale occidental a affirmé que le Congrès au pouvoir de Trinamool était à l’origine de l’attaque contre la résidence du député du BJP. Cependant, le TMC a réfuté les accusations et a déclaré que l’attaque était le résultat de la querelle interne au Bengal BJP.

Une enquête est en cours et la police scanne les images de vidéosurveillance pour identifier les coupables et déterminer le motif de l’attaque. Pendant ce temps, la sécurité a été renforcée à l’extérieur de la résidence de Singh.

En avril de cette année, Singh avait allégué qu’il avait été attaqué et chahuté par une foule de Belgachia du nord de Kolkata, qu’il avait qualifié d’« incident planifié ». Le député du BJP avait également allégué que des coups de feu avaient été tirés lorsque son personnel de sécurité avait tenté de disperser la foule.

