Trois catalyseurs fondamentaux sont à l’origine du rallye Bitcoin actuel, selon le géant bancaire JPMorgan

Les analystes de marché du géant bancaire JPMorgan affirment avoir identifié trois raisons derrière la dernière poussée de Bitcoin.

Dans une note à Business Insider, le titan bancaire dit que l’un des catalyseurs du récent rallye de Bitcoin du niveau de 40 000 $ à 55 000 $ est la conviction croissante qu’il s’agit d’une meilleure couverture contre l’inflation que l’or.

« Les investisseurs institutionnels semblent revenir au Bitcoin, le considérant peut-être comme une meilleure couverture contre l’inflation que l’or…

La réapparition des problèmes d’inflation parmi les investisseurs a renouvelé l’intérêt pour l’utilisation de Bitcoin comme couverture contre l’inflation. »

Depuis le début de 2021, 10 milliards de dollars ont été retirés des ETF en or tandis que 20 milliards de dollars ont été investis dans des fonds BTC, selon la banque.

Selon JPMorgan, une autre raison pour laquelle BTC a grimpé en flèche au-delà de la valorisation boursière de 1 000 milliards de dollars concerne les récentes déclarations du président de la SEC, Gary Gensler, selon lesquelles les États-Unis ne suivraient pas la Chine en termes de réglementation de la cryptographie.

« Les récentes assurances des décideurs américains selon lesquelles il n’y a aucune intention de suivre les mesures de la Chine visant à interdire l’utilisation ou l’extraction de crypto-monnaies [have helped BTC]. «

Enfin, JPMorgan affirme que Bitcoin augmente en raison de la croissance du nombre d’utilisateurs sur le réseau Lightning, renforcée par l’adoption par El Salvador du BTC comme monnaie légale. Le Lightning Network est un protocole de paiement de couche 2 construit sur des chaînes de blocs telles que Bitcoin qui augmente les vitesses de transaction.

Selon le président salvadorien Nayib Bukele, 2,1 millions de Salvadoriens utilisent activement le portefeuille crypto Chivo parrainé par l’État trois semaines seulement après son lancement.

BTC échangeait 55 406 $ au moment de la rédaction, selon CoinGecko.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Consultez les derniers titres de l’actualité Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées dans The Daily Hodl ne sont pas des conseils d’investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/GrandeDuc