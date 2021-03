Trois cent soixante et onze jours sans public dans le football espagnol

14 mars 2021 à 11h24 CET



Le 6 mars, nous avons déjà rapporté dans le journal SPORT que LaLiga allait demander la présence du public dans les stades dans la dernière ligne droite de la ligue de première et deuxième division. Au début de cette semaine, c’est la secrétaire d’État aux Sports, Irene Lozano, qui évoquait la possibilité d’un retour public des stades de football professionnel après Pâques.

Cette date de la Semaine Sainte, comme ce journal a pu le savoir et juste aujourd’hui, un an après l’entrée en vigueur de l’état d’alarme, est essentielle pour déterminer si cela peut se produire. L’incidence de la pandémie à la suite de Pâques déterminera si les clubs de football et la Ligue elle-même pourraient assister au retour des supporters dans les stades au cours des huit derniers jours de compétition en Première Division. SSi l’évolution suit la dynamique actuelle, ce retour pourrait se produire entre 20% et 25% de manière asymétrique. En fonction de la situation de la pandémie dans chaque communauté autonome.

Dans le meilleur des scénarios, les fans pourraient revenir de mi-avril à fin mai.

Mais pour cela, ils doivent attendre la Semaine Sainte, plus après ce qui s’est passé à Noël dernier. N’oublions pas que le 17 décembre, une réunion a déjà eu lieu au siège du Conseil supérieur des sports entre la secrétaire d’État aux Sports, Irene Lozano, ainsi que les présidents de la Ligue de football professionnel et de l’ACB, Javier Tebas et Antonio Martin. . Réunion où cette question a été spécifiquement discutée. Puis ils ont accepté de se revoir le 15 janvier, mais en raison de l’entrée dans la troisième vague de la pandémie après la célébration des vacances de Noël, cette rencontre n’a jamais eu lieu physiquement.

Comme nous l’avons déjà expliqué à maintes reprises, les deux compétitions professionnelles dans notre pays, tant le football professionnel que le basket-ball, sont régies par un arrêté royal où il est clair que « Dans le cas de la Ligue de Football Professionnel et de l’ACB, l’administration compétente pour l’application des dispositions de la section précédente (retour du public dans les stades) sera le Conseil Supérieur des Sports après consultation de l’organisateur de la compétition, le Ministère de la santé et des communautés autonomes. Les décisions adoptées par ledit organe donneront la priorité aux conditions de santé ainsi qu’à la nécessité de protéger les athlètes et les citoyens participant à des activités sportives et à des compétitions « .

De plus, et comme nous l’avons déjà fait dans ce journal, il existe un projet de protocole dans lequel toutes les parties travaillent pour un retour dans les stades.

Betis- Real Madrid était le dernier match de football avec le public dans les gradins en Espagne

C’est le 12 mars que la Ligue, à la suite des cas apparus dans l’équipe de basket du Real Madrid juste un jour avant le duel contre Eibar au Santiago Bernabéu, a décidé de suspendre la compétition dans un premier temps pour deux jours. Initialement, le duel du 12 mars, ainsi que le suivant, ainsi que le match reporté qu’Eibar et la Real Sociedad ont disputé le 10 du même mois, devaient déjà se tenir à huis clos. Le dimanche 8 mars était le dernier jour où il y avait du public dans les stades de football espagnol. Vers 23h00, l’arbitre José Luis González González, déjà abandonné en raison de son âge, a décrété la fin du match entre le Betis et le Real Madrid. Match qui s’est terminé par une victoire pour le minimum de la Bétique par 2-1. Un but de Tello à huit minutes de la fin a mis la ligue en l’air.

Ce dimanche-là, Osasuna – Espanyol (1-0), Valladolid – Athletic (1-4), Levante – Granada (1-1) et Villarreal – Leganés (1-2) ont également été joués. C’était la note de la Ligue elle-même communiquant quelques jours après l’arrêt complet des compétitions:

« Compte tenu des circonstances connues ce matin, se référant à la quarantaine établie au Real Madrid et aux éventuels points positifs chez les joueurs d’autres clubs, LaLiga considère que les circonstances sont déjà en place pour continuer avec la prochaine phase du protocole d’action contre COVID -19 Par conséquent , conformément aux mesures établies dans le décret royal 664/1997 du 12 mai, il s’engage à suspendre, au moins, les deux prochains jours. Cette décision sera réévaluée après la fin des quarantaines décrétées dans les clubs concernés et d’autres situations possibles Cela pourrait survenir. LaLiga, en tant qu’organisateur de la compétition, a procédé à la communication de ce fait à la RFEF, au CSD et aux Clubs. «

Il faudrait trois mois et un jour pour que le football revienne dans les stades de football. C’était avec la reprise de la seconde moitié du Rayo Vallecano-Albacete, à la veille du derby sévillan du 11 juin entre Séville et Betis. Maintenant, le retour aux stades peut être plus proche que jamais. Pâques est la clé.