Trois changements que le nouvel entraîneur-chef devrait apporter

La recherche du manager de Manchester United a commencé. L’ère Ole Gunnar Solskjaer est enfin terminée après une défaite humiliante contre Watford, qui a finalement forcé le conseil d’administration de Manchester United et les Glazers à prendre des mesures.

Le limogeage de Solskjaer laisse le club à la recherche de son cinquième manager en neuf ans. Quiconque United choisira de remplacer Solskjaer aura une grosse tâche à accomplir pour ramener le club au sommet du jeu anglais.

Voici trois choses que le nouveau manager devrait faire immédiatement pour aider à transformer la fortune de Manchester United.

Ce que le nouveau manager de Manchester United devrait changer

Dépouiller Harry Maguire de la capitainerie de Manchester United

La première décision que le nouveau manager devrait prendre est de retirer Harry Maguire de son poste de capitaine. Le défenseur anglais n’a pas été en forme ces derniers mois, depuis son retour de blessure en octobre.

Pour le moment, il a l’air d’avoir le poids du monde sur ses épaules. La capitainerie de Manchester United fournit une pression supplémentaire, surtout si les résultats et les performances ne vont pas dans votre sens.

Maguire ne semble pas être un leader naturel par rapport aux précédents capitaines de United tels que Roy Keane, Steve Bruce ou Bryan Robson.

Le joueur de 28 ans a besoin de sortir de l’équipe compte tenu de sa forme actuelle. Il l’obtiendra maintenant en raison de son carton rouge contre Watford. Cependant, quand il revient, cela ne devrait pas être avec le capitaine.

Cela devrait être donné à Cristiano Ronaldo. Il est un leader naturel et exigera des normes élevées de la part de ceux qui l’entourent. Il est également le seul du club à savoir ce qu’il faut pour remporter un titre de Premier League et avoir du succès à Old Trafford.

Cela devrait être la première décision prise par un nouveau manager.

Démarrer Donny van de Beek

Tout au long de cette saison, l’une des plus grandes critiques de Manchester United a été son milieu de terrain. Fred, Scott McTominay, Nemanja Matic ont tous été décevants jusqu’à présent cette saison.

Paul Pogba a fait un bon début de saison mais s’est essoufflé. Maintenant, le Français est blessé et devrait quitter le club l’été prochain.

Malgré les difficultés du milieu de terrain, Solskjaer a décidé à maintes reprises de ne pas lancer Donny van de Beek. Le Néerlandais n’a pas eu l’occasion de montrer ce qu’il peut faire sous le Norvégien. Les fans de United ont demandé à van de Beek de commencer davantage. Il a montré quand il est entré contre Watford ce qu’il peut faire.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’un joueur qui a déjà été nominé pour le Ballon d’Or. Il est temps pour le nouveau manager de commencer van de Beek car il est la meilleure option de United au milieu de terrain.

Écoutez Jadon Sancho

L’une des plus grandes surprises et déceptions a été la forme de Jadon Sancho. Après une saga de transfert de deux ans, Manchester United a finalement signé l’international anglais du Borussia Dortmund cet été.

Au cours des dernières saisons, Sancho a été l’un des leaders de l’assistance en Europe. Cependant, depuis qu’il a rejoint Manchester United, l’Anglais n’a toujours pas enregistré de passe décisive ni marqué de but.

Encore une fois, le joueur de 21 ans était en grande partie anonyme contre Watford. Il ne fait aucun doute que Sancho a un talent fantastique et sera un acteur clé à Old Trafford pour les années à venir.

C’est une situation similaire à celle de Kai Havertz la saison dernière. Le milieu de terrain de Chelsea a eu du mal à s’adapter à la Premier League, mais lorsque le club a changé de manager au milieu de la saison et a fait appel à Thomas Tuchel, cela a semblé tirer le meilleur du jeune Allemand. Il a fini par marquer le but vainqueur pour Chelsea lors de la finale de la Ligue des champions.

Les fans de Manchester United espèrent que quelque chose de similaire se produira avec Sancho et qu’un nouveau manager pourra tirer le meilleur de sans aucun doute l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde.

