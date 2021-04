Trois chansons font leurs débuts dans le numérique sur le Deluxe ‘Guitar Man’ de George Benson

Une édition de luxe de George BensonL’album de 2011 Guitar Man est publié aujourd’hui par Craft Recordings (30). C’est une version élargie de l’ensemble par le maestro de la guitare qui a été publié par Concord Jazz à l’automne de cette année.

La nouvelle configuration de l’album comprend trois pistes bonus qui n’étaient auparavant disponibles que sur un format CD exclusif au détail. Les versions de Benson de Duke Ellington«Soph Sophistiqué Lady», «Maria» de Leonard Bernstein et Stephen Sondheim et «Send In The Clowns» de Sondheim font ainsi leurs débuts numériques.

Guitar Man a été produit par John Burk et a présenté Benson dans le style à prédominance instrumentale cela le rendit si remarquable, avant sa transition vers un chanteur de soul superstar. Il comprenait des versions d’agrafes telles que «Je veux tenir ta main», «Paper Moon» et «Danny Boy» et des contributions de sommités telles que Joe Sample, Freddie Washington, Lenny Castro et Harvey Mason.

Il a également tourné sa main vers Norah Jones«Je ne sais pas pourquoi», écrit par Jesse Harris, John Coltrane«Naima» et la chanson de Rod Temperton de Michael Jacksonl’album Thriller record, «The Lady In My Life». Les huit pistes instrumentales de la version originale ont été complétées par d’autres mettant en vedette les sons vocaux familiers et soul du guitariste, sur des interprétations de Stevie Wonder«My Cherie Amour», «Depuis que je suis tombé pour toi» de Buddy Johnson, et d’autres.

«Nous n’avions pas un très gros budget avec cet album, nous avions juste des idées», a déclaré Benson à Guitar World au moment de la sortie de l’album. «Nous avons enregistré un bloc de trois heures et je m’attendais à en retirer environ trois chansons, mais tout s’est si bien passé que nous avons fini par en terminer sept. Nous n’avons pas vraiment eu à refaire de nombreuses chansons. C’était très improvisé, c’était très excitant. Nous avons fait cet album comme nous l’avions fait… J’ai hâte que les gens obtiennent cet album. »

Écoutez l’édition Deluxe de Guitar Man sur Apple Music et Spotify.