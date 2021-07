Trois choses à faire avant d’investir dans la crypto

Comparer

S’il semble que tout le monde que vous connaissez investit dans Bitcoin ces jours-ci, eh bien, vous avez peut-être raison. La crypto-monnaie devient de plus en plus populaire et bien qu’il existe de nombreuses devises numériques dans lesquelles investir, Bitcoin est parmi les plus connues. Dans une certaine mesure, cela pourrait en faire un investissement plus viable que certaines des autres monnaies numériques.

Cela étant dit, si vous envisagez d’investir dans Bitcoin, vous devrez être préparé. Voici trois choses à faire avant d’ajouter Bitcoin à votre portefeuille d’investissement.

Que vous investissiez dans Bitcoin ou que vous ouvriez un compte de courtage pour acheter des actions, la règle est la même – vous ne devriez vraiment pas investir du tout tant que vous n’avez pas une somme d’argent décente en épargne. Pour la plupart des gens, cela signifie avoir un fonds d’urgence avec suffisamment d’argent pour couvrir trois à six mois de factures essentielles.

Parce que Bitcoin est très volatil (et les actions aussi), vous ne pouvez pas y garder vos économies d’urgence. Au lieu de cela, vous devrez vous assurer que tout est prêt avec votre fonds d’urgence avant d’investir de l’argent dans des investissements qui ont le potentiel de perdre de la valeur.

Vous ne pouvez pas garder tout votre argent en un seul compte épargne régulièrement, car si vous le faites, vous obtiendrez un intérêt minimal. Investir est un excellent moyen d’obtenir des rendements plus élevés pour vous aider à augmenter votre patrimoine, c’est donc une chose intelligente à faire. Mais avant d’investir de l’argent dans Bitcoin, vous voudrez peut-être rassembler un mélange diversifié d’actions. Bien que les actions puissent être volatiles en elles-mêmes, à ce stade, elles sont toujours généralement considérées comme un investissement plus sûr que les crypto-monnaies. Il peut donc être judicieux de lancer des actions avant de passer à quelque chose de plus risqué.

Maintenant, lorsque nous parlons d’avoir un portefeuille diversifié, cela signifie généralement détenir des actions de différents segments de marché. Par exemple, vous pouvez acheter des actions technologiques, des actions bancaires et des actions de sociétés énergétiques avant d’ajouter Bitcoin au mélange.

Le Bitcoin est très spéculatif, bien plus que les actions. En fait, de nombreuses actions existent depuis plusieurs décennies, tandis que Bitcoin n’existe que depuis un peu plus de 10 ans. Alors que les actions ont toujours montré qu’elles peuvent rebondir après les baisses et les récessions du marché, Bitcoin n’a pas le même bilan. En tant que tel, avant d’investir de l’argent dans Bitcoin, assurez-vous d’être d’accord avec l’idée de tout perdre.

Cela ne veut pas dire que cela se déroulera de cette façon, mais vous devez être conscient de cette possibilité. Donc, si vous avez de l’argent que vous espérez utiliser pour acheter une maison ou atteindre un autre objectif, vous ne devriez probablement pas vous lancer dans Bitcoin de si tôt.

De nombreux investisseurs ont bien réussi avec Bitcoin, et la même chose peut arriver avec vous. Mais avant d’investir dans Bitcoin, ou dans n’importe quelle crypto-monnaie, il vaut la peine de supprimer ces éléments clés de votre liste.

Il existe des centaines de plateformes à travers le monde qui attendent de vous donner accès à des milliers de crypto-monnaies. Et pour trouver celle qui vous convient le mieux, vous devrez décider quelles fonctionnalités sont les plus importantes pour vous. De préférence, investissez dans le minage de crypto-monnaie, car c’est le plus rentable.

Le minage de crypto-monnaie est une alternative intéressante aux systèmes centralisés traditionnels qui fonctionnent actuellement dans le monde. Cependant, il est très exigeant en termes de ressources de calcul et de puissance et par conséquent il n’est pas réalisable pour de nombreux utilisateurs.

Cependant, Cloud Mining a fourni aux utilisateurs de crypto-monnaie la possibilité d’accumuler de la crypto sans lever le petit doigt. Le cloud mining est un processus dans lequel vous payez à un fournisseur de services de cloud mining (par exemple BBCStaticMiner) une somme d’argent spécifique et “louez” leur machine de minage appelée “rig”, et le processus de minage lui-même.

Cette location dure une période convenue, au cours de laquelle le partage des bénéfices générés par la plateforme (moins les coûts d’électricité et de maintenance) est transféré sur votre portefeuille de crypto-monnaie.