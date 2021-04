Trois choses que chaque commerçant de crypto doit savoir sur les échanges de dérivés connexes

25 avril 2021 07:25 & nbspUTC

| Mise à jour:

25 avril 2021 à 07:25 & nbspUTC

Par & nbspClark

L’intérêt ouvert sympathique, les taux de financement et les changements entre les contrats à terme sont le point préliminaire pour tout investisseur absorbé dans le trading de dérivés cryptés.

Au cours des 2 années historiques, les contrats à terme sont devenus très célèbres entre les traders de crypto-monnaie, ce qui est devenu plus évident à mesure que l’intérêt ouvert total sur les dérivés s’est plus que plié en 3 mois.

Une preuve supplémentaire de leur renommée est venue du fait que le chiffre d’affaires des contrats à terme a dépassé l’or, qui est un marché bien connu avec un volume quotidien de 107 milliards de dollars.

Cependant, chaque échange a son carnet de commandes individuel, son calcul d’indice, ses limites d’influence et ses règles pour la marge irritée et isolée. Ces changements de force semblent superficiels au début, mais ils peuvent faire une énorme modification en fonction des désirs des commerçants.

Intérêt ouvert: Le total des contrats à terme à intérêt ouvert total est compris entre 19 milliards de dollars et 41 milliards de dollars actuels en 3 mois. Temporairement, le volume échangé quotidien a dépassé 120 milliards de dollars, en avance sur 107 milliards de dollars d’or.

Bien que les contrats à terme Binance occupent la plus grande part de ce marché, un certain nombre de concurrents ont des volumes pertinents et un intérêt ouvert, en comptant FTX, Bybit et OKEx. Certains changements entre les échanges sont clairs, tels que FTX facturant des contrats continus contre des swaps toutes les heures à la place de la fenêtre habituelle de 8 heures.

Prenez le signe de la façon dont CME occupe la 3ème position des contrats à terme BTC, nonobstant les contrats entièrement mensuels de contribution. Les marchés des ramifications traditionnelles de CME se distinguent également par un dépôt de marge nécessaire de 60%, bien que la force des courtiers offre un levier pour les clients exacts.

Stablecoin par rapport aux contrats à marge de jeton: En ce qui concerne les échanges cryptographiques, le plus grand permettra un effet de levier jusqu’à 100x. Les ordres Tether (USDT) sont généralement libellés en semelles BTC. Temporairement, les livres d’instructions à marge de jetons continus opposés sont indiqués dans les contrats, dont la valeur est de 1 $ ou 100 $ de responsabilité sur l’échange.

La saisie des commandes d’actions Bybit USDT nécessite une quantité libellée en BTC et le processus similaire a lieu chez Binance. D’autre part, OKEx et FTX proposent aux opérateurs un choix plus froid qui permet au client d’arriver une quantité USDT, tout en passant mécaniquement aux semelles BTC.

En ajoutant aux contrats fondés par l’USDT, OKEx propose une paire USDK. De même, les contrats à terme continus de Binance proposent également un livre Binance USD (BUSD). Donc, pour ceux qui hésitent à utiliser Tether comme garantie, il existe d’autres choix possibles.

Taux de financement variables:Certains échanges permettent aux clients d’utiliser une influence très élevée et bien que cette force ne pose pas de risque général car les moteurs de liquidation et les fonds d’assurance sont à la maison dans ces circonstances, cela exercera une pression sur le taux de financement. Ainsi, les courbatures sont généralement punies lors de ces échanges.

Bybit et Binance affichent généralement un taux de financement plus élevé, tandis que OKEx présente en permanence le plus bas. Il est essentiel pour les traders de comprendre qu’aucune règle ne s’applique, et que le taux peut varier d’un actif à l’autre ou tirer temporairement parti de la demande.

Même un changement de 0,05% équivaut à 1% de coûts supplémentaires par semaine, sens, il est essentiel de comparer le taux de financement de temps en temps, en particulier pendant les marchés haussiers lorsque les frais ont tendance à augmenter rapidement.

Clark

Chef de la technologie.

[ajax_load_more post_type=”post” repeater=”default” category__and=”4″ exclude=”49476″ scroll= true single_post=”true” single_post_id=”49476″ posts_per_page=”0″ nested=true max_pages=”5″ button_label=”Next Post”]