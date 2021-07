Trois choses que l’Allemagne peut apprendre de la victoire de l’Italie sur l’Angleterre en finale de l’Euro 2020

in

Les vétérans de qualité ne peuvent être ignorés, quel que soit leur âge

Il y a ce discours étrange en Allemagne autour des joueurs vétérans de l’équipe, certains suggérant qu’ils devraient se retirer pour la prochaine génération. L’Italie a prouvé aujourd’hui que cette notion était fausse. Avec Leonardo Bonucci (34 ans) et Giorgio Chiellini (36 ans) qui ont remporté le match contre l’Angleterre malgré les prolongations et les pénalités, cela montre que les jeunes ne l’emportent pas toujours sur une expérience de qualité.

L’Allemagne a des gars comme Thomas Muller et Mats Hummels qui ont encore beaucoup à faire. Ils se comportent comme des monstres au niveau des clubs pour des équipes comme le Bayern Munich et le BVB, et presque personne dans la prochaine génération ne se rapproche de leur niveau. Leur âge n’a pas d’importance – tant qu’ils sont assez bons, ils devraient continuer à jouer pour l’Allemagne, quel que soit le jeune talent qu’ils recherchent.

Gardez simplement la sélection simple. Low a en quelque sorte fait croire aux gens que les équipes nationales développent des talents. Ils ne le font pas. Ils prennent des joueurs développés du football de club et en font un système fonctionnel. Forcer une transition n’aide personne. Jouez vos meilleurs joueurs.

La différence qu’un coach compétent fait

En regardant l’Italie dans ce tournoi, on ne croirait jamais qu’elle n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde la dernière fois. Il y avait à l’époque une ambiance générale selon laquelle l’Italie était en manque de talents et devait attendre l’émergence d’une nouvelle génération de talents de classe mondiale avant de se battre pour de nouveaux titres.

Avec cette victoire en euros, cependant, cette notion a clairement été soufflée hors de l’eau. Roberto Mancini a pris une génération sous-estimée de talents italiens et en a fait l’une des meilleures équipes de club au monde. Tactiquement, les Azzurri étaient des ligues au-dessus de tous les autres en Euros, et cela s’est vu dans leur triomphe final.

Avec Hansi Flick aux commandes, l’Allemagne pourrait bien connaître une résurgence similaire, car le talent est là. Personne ne devrait faire l’erreur de compter les Allemands à cause de ce que Low a fait. Il retenait l’équipe – ils sont capables de bien plus.

Les pièces arrêtées sont IMPORTANTES

L’une des pires choses à propos de l’Allemagne (sur une très longue liste) à l’Euro 2020 était les coups de pied arrêtés. Ils étaient si mauvais que les équipes adverses n’avaient pratiquement pas besoin de se défendre contre eux. C’était comme une réflexion après coup pour les joueurs, et la qualité en a souffert.

Un coup de pied arrêté est un aspect important du football. Lorsque vous poursuivez un jeu, cela peut être une bouée de sauvetage. L’Allemagne doit se concentrer sur la correction de ses corners et de ses coups francs afin d’ajouter une nouvelle dimension à son jeu. L’Angleterre a été défaite par un coup franc de l’Italie aujourd’hui. Et si l’Allemagne avait cette arme dans son arsenal il y a quelques semaines ?