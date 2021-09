Trois choses que nous avons apprises de la défaite 2-1 de Manchester United en Ligue des champions contre le BSC Young Boys – Man United News And Transfer News

La campagne de Manchester United en Ligue des champions a connu un début lamentable alors qu’ils ont subi une défaite 2-1 contre les BSC Young Boys en Suisse.

Cristiano Ronaldo avait donné une avance rapide à United après un superbe ballon de Bruno Fernandes à seulement 13 minutes.

Mais un défi téméraire d’Aaron Wan-Bissaka lui a valu son premier carton rouge sous les couleurs de United, changeant complètement la donne avec 55 minutes à jouer.

Et les Suisses en ont pleinement profité, avec des buts de Moumi Ngamaleu et un vainqueur en 90+5 minutes de Jordan Siebatcheu scellant une victoire mémorable.

Voici trois choses que nous avons apprises du match d’aujourd’hui :

Pas de matchs faciles en Ligue des champions

United s’est vu attribuer un groupe quelque peu favorable aux côtés de l’Atalanta, des Young Boys et de ses rivaux de la Ligue Europa Villarreal dans le groupe F et était de gros favoris pour progresser avant qu’un ballon ne soit botté.

Et tandis qu’Ole Gunnar Solskjaer a nommé une équipe solide contre les Young Boys, le match de ce soir agira comme une dure confrontation avec la réalité pour les Red Devils.

Soulignant à quel point la compétition est difficile, avec une erreur qui coûte cher à United, le club ne peut pas se permettre beaucoup plus de dérapages s’il nourrit l’ambition de remporter des honneurs majeurs.

Lors de la compétition de l’année dernière, United a été tiré au sort dans le groupe de la mort avec le PSG, le RB Leipzig et Istanbul Basaksehir, terminant finalement troisième après un bon départ.

Peut-être que le point bas a été une défaite 2-1 à l’extérieur aux mains des ménés du groupe Istanbul Basaksehir, Ole espère un résultat global différent cette année.

Diogo Dalot est une meilleure option en Europe

Bien que le recul soit une belle chose, il semble vraiment qu’Ole ait raté un tour en n’optant pas pour Diogo Dalot à l’arrière droit au lieu de Wan-Bissaka, plus défensif.

Une grande partie des fans ont estimé que la nature plus offensive de Dalot serait mieux adaptée à ce jeu particulier, dans lequel, en théorie, United aurait dû dominer.

Retour sur le moment où Diogo Dalot a fait ses débuts #mufc contre Young Boys 🔥 Doit-il commencer demain ?👇 pic.twitter.com/rVitV8oh4j – UtdXclusive 🔴 (@UtdXclusive) 13 septembre 2021

Dalot a fait ses débuts à United contre les Young Boys il y a trois ans lors d’une victoire 3-0 au cours de laquelle il a impressionné le côté droit.

Et avec AWB suspendu, il a maintenant une chance de revendiquer ses droits pour les jeux européens à l’avenir.

Donny ne peut pas faire de pause

Le pauvre Donny Van de Beek ne peut tout simplement pas faire une pause dans un maillot United.

Enfin, compte tenu d’un début attendu depuis longtemps pour montrer ce qu’il peut faire dans la salle des machines de United, le Néerlandais a réalisé une solide première mi-temps, en restant simple dans le pivot.

Donny Van De Beek

1ère mi-temps contre Youn Boys

Pass acc 92% (était 100 avec 10 hommes)

Boules longues 4/4 100%

Sauts gagnés 1/1

Interception 2

Récupérations 2

Duels gagnés 3/5#MUFC pic.twitter.com/SxiZpeizbM – Suyash 🔴⚪️ (@SuyashShettyUTD) 14 septembre 2021

Mais après l’expulsion, Van de Beek a été sacrifié à la mi-temps pour Raphael Varane alors que United passait à cinq en arrière.

Encore une fois privé de toute cohérence, VDB semblait à l’aise dans le milieu de terrain à deux et derrière ce HE mérite beaucoup plus de temps de jeu à Old Trafford. Qu’il l’obtienne, c’est une autre histoire.