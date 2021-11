Trois choses que nous avons apprises de la défaite 4-1 de Manchester United contre Watford – Man United News And Transfer News

Manchester United est tombé à son point le plus bas sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer alors qu’il était joué hors du parc par Watford lors d’une défaite 4-1.

David De Gea est encore venu à la rescousse de son équipe, sauvant le penalty d’Ismaila Sarr à la huitième minute, qui a ensuite bizarrement dû être repris en raison de l’empiètement d’un joueur de Watford qui a tiré au rebond.

Cependant, l’Espagnol a sauvé l’effort repris de Sarr, donnant à United une chance de se battre dans le match, mais il n’a pas fallu longtemps pour que tout espoir soit perdu.

Josh King a marqué le premier but en moins d’une demi-heure et Sarr a finalement trouvé le fond des filets juste avant la mi-temps, les deux efforts recevant une résistance minimale de la défense de United.

Donny Van de Beek a marqué son deuxième but pour le club cinq minutes après être entré sur le terrain en tant que remplaçant, mais le but n’a été qu’une consolation.

Un carton rouge de Harry Maguire a à peu près résumé ses performances ce trimestre, et les buts tardifs de Joao Pedro et Emmanuel Dennis ont cimenté un après-midi misérable.

Voici trois choses que nous avons apprises du jeu.

Pire moitié de football après Fergie

La performance de Manchester United en première mi-temps contre Watford était tout simplement une honte du début à la fin.

C’est une chose d’être dominé par un Manchester City ou un Liverpool, deux des meilleures équipes du football mondial, mais être surclassé par une équipe combattant la relégation devrait être la goutte d’eau.

Watford a accumulé un xG (buts attendus) de 2,0 au cours des 45 premières minutes seulement, l’équipe à l’extérieur n’ayant réussi que deux tentatives au total et un xG de 0,46.

Le xG le plus élevé de Watford en Premier League cette saison : 3.2 contre Everton

🥈 2.0 contre Man Utd (mi-temps)

🥉 1,9 contre Norwich City Ils en profitent bien. pic.twitter.com/JP8N03RZPB – Statman Dave (@StatmanDave) 20 novembre 2021

L’équipe de Claudio Ranieri n’avait pas marqué lors de quatre de ses cinq derniers matchs avant que United ne vienne en ville. Rien qu’en forme, United est l’une des pires équipes de Premier League.

Harry Maguire…

Harry Maguire a commencé la semaine en battant le record de tous les temps de l’Angleterre pour un défenseur, il l’a terminé avec deux cartons jaunes dans une autre performance désastreuse pour son club.

En tant que capitaine de United, il fait face à un examen minutieux de la part des fans, des journalistes et des anciens joueurs et comme sa forme s’est détériorée cette saison, les abus n’ont fait que s’intensifier.

Certaines des critiques qu’il reçoit sont injustifiées, la diatribe de Roy Keane après son but en Angleterre par exemple, mais il devient de plus en plus difficile de défendre le joueur de 28 ans.

L’homme qui enfile le maillot pour l’Angleterre et l’homme que nous voyons semaine après semaine pour United ont l’air complètement différents, il a déjà traversé des périodes difficiles à United, mais c’est un point particulièrement bas.

Ambiance autour du club

En termes de performances sur le terrain, c’est aussi mauvais que United depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013.

Il ne semble y avoir aucun plan, aucune forme ou aucune identité et cela se voit dans les performances et les résultats de cette saison.

En réalité, le travail d’Ole Gunnar Solskjaer était intenable après la défaite 5-0 contre Liverpool, les derniers matchs n’ont suscité qu’une haine généralisée pour le Norvégien.

Le conseil d’administration l’a laissé sécher, clairement hors de sa profondeur et sans aucune chance de changer les choses, l’ambiance autour du club est maintenant proche du désordre toxique que nous avons vu dans les dernières étapes du règne de Jose Mourinho.

Le conseil d’administration et les joueurs méritent autant de critiques que Solskjaer, son temps au club est sûrement terminé, mais les problèmes de United resteront toujours avec la propriété actuelle en place.