Trois choses que nous avons apprises de la défaite 5-0 de Manchester United contre Liverpool – Man United News And Transfer News

Manchester United a apparemment touché le fond alors qu’il était humilié par ses rivaux acharnés, Liverpool, 5-0 à Old Trafford aujourd’hui.

Les buts de Naby Keita et Diogo Jota ont permis à Liverpool de 2-0 en moins de 15 minutes et Mo Salah a réussi un triplé, donnant aux Mersysiders une avance de cinq à zéro en 50 minutes.

Paul Pogba a reçu un rouge direct pour un défi dangereux peu de temps après avoir quitté le banc, et Cristiano Ronaldo a eu un but refusé pour hors-jeu pour clore un après-midi de cauchemar.

Voici trois choses que nous avons apprises du match d’aujourd’hui :

pagaille défensive

Les problèmes défensifs de United ont été bien documentés depuis le début de cette saison ; la performance d’aujourd’hui était tout simplement une pagaille défensive.

Les joueurs traînés inutilement hors de leur position, commettant des erreurs individuelles embarrassantes et un manque général de forme ont coûté cher à United.

Il ne s’agissait pas tant de Liverpool organisant une masterclass, car United le rendait si facile qu’ils ne pouvaient tout simplement pas s’en empêcher.

Statistiques défensives de Man United cette saison pic.twitter.com/jV9hltKMYK – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 24 octobre 2021

Classé dernier pour les tacles par match et les erreurs menant à des tirs ainsi que 18e pour les draps propres, la véritable incapacité défensive de United a été mise à nu contre Liverpool.

Unis à des millions de kilomètres du sommet

Le match d’aujourd’hui nous a montré à quel point United est loin des vraies meilleures équipes de cette ligue, ce n’était même pas compétitif à distance.

Liverpool était sans les hommes clés Fabinho, Sadio Mane et Thiago tout en reposant le défenseur central de premier choix Joel Matip et avait même toujours l’air d’être au-dessus d’une équipe de United à pleine puissance.

Bien que certainement dans la course au titre, Liverpool n’est peut-être même pas la meilleure équipe de cette ligue et avec des matchs contre Manchester City et Chelsea à venir, nous pourrions voir beaucoup plus de scores au cricket si les choses ne changent pas rapidement.

Comme Paul Scholes l’a prévenu en milieu de semaine, Jurgen Klopp se sera frotté les mains en regardant United boiter au-dessus de la ligne contre l’Atalanta en Ligue des champions, mais même il n’aurait pas pensé que ce serait aussi facile pour son équipe.

Certains fans de Man United ont en fait abusé de Paul Scholes pour avoir déclaré un fait.pic.twitter.com/kLvfLHagTC – UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) 24 octobre 2021

Sortir

Tout simplement, c’était une performance saccagée et nous pouvions maintenant voir un tournant majeur avec la confiance et le soutien des fans dans le manager.

Il ne faut pas perdre de vue qu’Ole Gunnar Solskjaer a globalement fait un excellent travail au cours de ses trois années à la barre et ne mérite pas les abus qu’il reçoit de certaines sections de la base de fans.

Mais il semble maintenant que le club recule sous sa tutelle et il ne peut y avoir aucune excuse pour une performance aussi mauvaise que celle contre vos plus grands rivaux.

José Mourinho a été limogé après une défaite à Liverpool en 2018, pourrait-on voir le même sort pour son remplaçant ? Avec des appareils plus difficiles à venir, il est difficile d’imaginer Ole survivre beaucoup plus longtemps.