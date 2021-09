Trois choses que nous avons apprises de la victoire 2-1 de Manchester United sur West Ham – Man United News And Transfer News

in

Manchester United a remporté quatre victoires sur cinq en battant West Ham 2-1 au London Stadium lors d’un affrontement difficile en Premier League.

Les buts de Cristiano Ronaldo et un coup de foudre de Jesse Lingard semblaient avoir annulé le premier match dévié de Said Benrahma.

Mais un bras tendu de Luke Shaw semblait avoir donné aux Hammers une chance de marquer un point, la légende du club Mark Noble venant pour prendre le penalty suivant.

Cependant, David De Gea a réalisé un superbe arrêt sur place, assurant à United les trois points après une performance largement positive.

Voici trois choses que nous avons apprises du match d’aujourd’hui :

Bruno X CR7

Après avoir aidé son but lors du match nul en milieu de semaine de la Ligue des champions avec les Young Boys, Bruno Fernandes a joué un rôle déterminant dans le premier but de United, s’associant à nouveau très bien avec Ronaldo.

Bruno a retrouvé son compatriote portugais avec un ballon exquis, CR7 terminant à la deuxième demande.

En lui créant une autre chance au début de la seconde mi-temps avec laquelle le joueur de 36 ans aurait vraiment dû faire mieux, le lien entre les deux doit faire saliver les fans de United avec les buts qu’il apportera inévitablement.

Les rapports suggèrent que la signature de Ronaldo a inspiré Bruno à prolonger son mandat à Old Trafford, les fans de United peuvent s’attendre à ce que les buts et les passes décisives continuent d’affluer de leurs Magnificos portugais.

Réaction positive après avoir pris du retard

Le match au London Stadium a suivi un schéma familier pour les Red Devils alors qu’ils ont obtenu les trois points après avoir initialement pris du retard.

Le trimestre dernier, United a battu le record du plus grand nombre de victoires en perdant des positions, remportant dix matchs après avoir perdu un but.

Dans le processus, ils ont accumulé 31 points, beaucoup plus que n’importe quelle autre équipe, tout en ayant également le meilleur record de deuxième mi-temps de la ligue (marquant 41 en concédant 15).

La plupart des points gagnés en perdant des positions en Premier League cette saison : 31 — Manchester United

20 — Leicester City Man Utd a remporté plus de points par derrière que les trois derniers clubs de la ligue n’en ont gagné au total. pic.twitter.com/gp7SbQO7oz – Statman Dave (@StatmanDave) 10 mai 2021

La poursuite de cette résilience est encourageante à voir, mais il convient également de noter qu’il ne devrait pas falloir un but en arrière pour que United s’allume.

David De Gea de retour au meilleur

La bataille prématurée de Dean Henderson avec Covid-19 a ouvert la voie à David De Gea pour occuper la première place pour le début de la saison, et il semble que l’Espagnol soit revenu avec un point à prouver.

De Gea a connu une fin de saison particulièrement difficile, n’ayant réalisé aucun arrêt lors de la fusillade finale de la Ligue Europa, puis a raté le penalty décisif contre Villareal.

Jusqu’à présent cette campagne, le joueur de 30 ans revient à son meilleur, réalisant des arrêts de classe mondiale, distribuant avec plus de conviction et commandant sa défense avec plus d’autorité.

Son arrêt sur penalty contre West Ham était son premier arrêt de ce type pour un club ou un pays en cinq ans, une série qui a vu 40 pénalités consécutives concédées.

La présence d’Henderson semble avoir eu un effet similaire à celui de l’arrivée d’Alex Telles sur Luke Shaw et De Gea sous cette forme est toujours l’un des meilleurs gardiens de but du football mondial.