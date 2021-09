Trois choses que nous avons apprises de la victoire 4-1 de Manchester United sur Newcastle United – Man United News And Transfer News

in

Manchester United a remporté trois victoires sur quatre en battant Newcastle United 4-1 à Old Trafford pour poursuivre son début de saison sans défaite.

Cristiano Ronaldo a marqué le premier but, en tapant après que le gardien de Newcastle Freddie Woodman a renversé une frappe de Mason Greenwood.

Mais les visiteurs ont égalisé après un contre rapide de Javier Manquillo après 56 minutes.

Le match n’a pas été égal longtemps car le numéro sept de United a marqué son deuxième de l’après-midi pour marquer un retour de rêve sur son ancien terrain de jeu, Bruno Fernandes et Jesse Lingard ajoutant plus tard un troisième et un quatrième.

Voici trois choses que nous avons apprises du match d’aujourd’hui :

La vie dans le vieux chien encore

Malgré ce que vous avez entendu dans les médias, il s’avère que Cristiano Ronaldo est peut-être encore assez bon au football.

Avec deux buts lors de ses deuxièmes débuts pour le club, aidant United à prendre la tête puis à reprendre la tête après l’égalisation de Newcastle, Ronaldo avait l’air vif et prêt à relever le défi du football de Premier League.

Les détracteurs avaient décidé que le joueur de 36 ans était trop vieux et se fatiguerait en raison de l’intensité de la ligue.

De nombreux sceptiques ont été immédiatement réduits au silence, mais une chose dont la légende portugaise ne se lasse jamais est de prouver que les gens ont tort, attendez-vous à beaucoup plus de SIUUU à Old Trafford cette saison.

Le tout premier SIU de Cristiano Ronaldo à Old Trafford. pic.twitter.com/gclAEFk7Jn – TC (@totalcristiano) 11 septembre 2021

Vulnérable au comptoir

L’objectif de Manquillo a mis en évidence une lacune majeure du système actuel de United, une grave vulnérabilité aux contre-attaques.

Les jambes de Nemanja Matic ne faisant que ralentir et Paul Pogba n’étant pas le plus responsable défensivement, une équipe composée de Miguel Almiron et Allan Saint-Maximin allait toujours constituer une menace à la pause.

La plus grande faiblesse de Man United est toujours ouverte à contrer. Newcastle en a pleinement profité et a l’air dangereux à chaque fois qu’ils cassent. – Danny Higginbotham (@Higginbotham05) 11 septembre 2021

Cela a également été montré lors du dernier match avant la trêve internationale, avec le rythme d’Adama Traoré et Francisco Trincao causant de nombreux problèmes à United contre les Wolves à Molineux.

La signature de Raphael Varane offre une tête composée à l’arrière, mais sans protection du milieu de terrain, même un talent de classe mondiale comme le joueur de 28 ans aura du mal.

L’avenir de Van de Beek incertain

Donny Van de Beek s’est de nouveau retrouvé sur le banc et s’est vu accorder cinq maigres minutes contre Newcastle.

Avec Scott McTominay blessé et la disponibilité de Fred mise en doute jusqu’au jour du match, il semblait que Van de Beek était sûrement en ligne pour ses premières minutes de la saison.

Mais Ole Gunnar Solskjaer est plutôt allé avec Matic et Pogba dans le pivot, laissant Pogba de son rôle plus avancé sur l’aile gauche au lieu de commencer le Néerlandais.

Il devient de plus en plus difficile de voir d’où vont venir les chances de Van de Beek, à moins d’une blessure ou d’une perte de forme majeure, il ne commencera pas devant Fernandes et n’est clairement pas considéré comme faisant partie du milieu de terrain deux.

Un déménagement en janvier peut être préférable pour les deux parties.