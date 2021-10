Trois choses que nous avons apprises du match nul 1-1 de Manchester United avec Everton – Man United News And Transfer News

in

Manchester United n’a pas réussi à gagner pour la troisième fois en quatre matchs alors que les points ont été partagés à Old Trafford contre Everton.

Une frappe en première mi-temps d’Anthony Martial a été annulée par le niveleur à la 65e minute d’Andros Townsend, son cinquième but en neuf matchs.

Une grande partie des discussions d’avant-match ont porté sur la décision controversée de laisser Cristiano Ronaldo et Paul Pogba hors du onze de départ.

Les deux ont été recrutés en seconde période mais n’ont pas pu changer le cours du match, car United a raté une grande chance de prendre la tête.

Voici trois choses que nous avons apprises du match d’aujourd’hui :

Sancho commence à trouver des pieds

Après un début certes lent de sa carrière à United, l’homme de 73 millions de livres sterling Jadon Sancho commence à s’acclimater à son nouvel environnement.

Sancho est entré sur le terrain après 57 minutes, jouant sur la gauche et remplaçant le buteur Anthony Martial dans l’attaque de United.

Jadon Sancho n’a joué que 33 minutes contre Everton. Malgré cela, aucun joueur ne s’est créé plus d’occasions que lui dans le jeu [2]. Un camée lumineux. pic.twitter.com/l7SPK7eB0d – Statman Dave (@StatmanDave) 2 octobre 2021

Se créant deux occasions lors de sa courte apparition, le joueur de 21 ans a eu la raclée de son homme et a montré sa brillante créativité.

L’une des rares étincelles lumineuses d’un après-midi autrement terne, il ne faudra pas longtemps avant que les buts et les passes décisives ne commencent à dégringoler pour Sancho à Manchester.

La décision martiale d’Ole confirmée

Peut-être encore plus surprenant que Ronaldo et Pogba étant sur le banc était l’inclusion surprise d’Anthony Martial pour son premier départ en Premier League depuis août.

Avec Jesse Lingard en très bonne forme et Sancho commençant à trouver ses marques, les deux semblaient de meilleures options que Martial, qui a été critiqué pour son attitude lors de cette campagne.

Mais le Français a donné tort aux détracteurs en inscrivant son premier but en Premier League depuis le 2 février, confirmant pleinement la confiance du manager Ole Gunnar Solskjaer en lui.

Les sept buts que Martial a marqués contre Everton sont les plus qu’il a marqués contre n’importe quel adversaire dans sa carrière à ce jour et devraient faire des merveilles pour sa confiance à l’avenir.

Run de définition de la saison à venir

Après avoir perdu plus de points contre Everton, United se dirige maintenant vers la trêve internationale sachant que la série la plus importante de la saison est à venir.

Leurs sept prochains matches de Premier League se lisent à Leicester, Liverpool, Tottenham, Man City, Watford, Chelsea et Arsenal, avec des liens difficiles en Ligue des champions avec Atalanta (à domicile et à l’extérieur) et Villareal pris en sandwich entre les deux.

Ces matchs détermineront probablement si United est de véritables prétendants au titre ou simplement dans la course pour les quatre premiers et un certain nombre de mauvais résultats pourraient voir leur saison se terminer avant qu’elle ne commence vraiment.

Solskjaer doit d’abord s’attaquer à la fragilité défensive qui a tant coûté à son équipe cette saison, le club étant actuellement sur une série de neuf matchs à Old Trafford sans feuille blanche.

Avec quelques gros matchs à venir et le club sur une mauvaise forme notable, Ole doit produire s’il veut rester sur la sellette.