Trois choses que nous avons apprises du match nul 1-1 de Manchester United contre Chelsea – Man United News And Transfer News

Les honneurs étaient même à Stamford Bridge alors que Manchester United a fait match nul 1-1 contre Chelsea par une froide soirée d’hiver.

Jadon Sancho a ouvert son compte en Premier League en marquant le premier but, en passant et en terminant froidement devant Edouard Mendy.

Chelsea était de retour au même niveau avant la 70e minute, lorsque Aaron Wan-Bissaka a commis une faute sur Thiago Silva dans la surface et que Jorginho a envoyé le coup de pied résultant.

Avec l’état actuel des deux équipes, les fans de United ne seront pas trop consternés par un point et espèrent que Ralf Rangnick pourra s’appuyer sur le travail solide de Michael Carrick.

Voici trois choses que nous avons apprises du jeu :

Carrick épelle un succès

Il reste à voir si Michael Carrick a pris en charge son dernier match en tant que manager de United, mais tout bien considéré, l’ancien vainqueur de la Ligue des champions s’est admirablement comporté.

Une victoire à l’extérieur contre Villarreal et un point à Chelsea ont mis fin à la chute libre qui a vu Ole Gunnar Solskjaer perdre son emploi.

Carrick n’a pas eu peur de laisser tomber de grands noms et a constaté une amélioration majeure sous la forme de Fred et Jadon Sancho.

De nouvelles lois sur le Brexit pourraient signifier que le nouveau gaffer, Ralf Rangnick, pourrait même ne pas être en charge du match de jeudi avec Arsenal en raison de la nécessité d’un permis de travail.

Mais Carrick a au moins montré qu’il avait quelque chose à offrir au-delà de son sort de gardien en l’absence de l’Allemand.

Milieu de terrain à trois

Dans ce qui semblait être un mouvement défensif, United a commencé avec Fred, Nemanja Matic et Scott McTominay pour leur affrontement avec Chelsea.

Après avoir subi des défaites humiliantes contre Liverpool et Manchester City, il était clairement de la responsabilité d’être solide défensivement, et les trois hommes du milieu ont tous fait des performances impressionnantes.

Comme prévu, Chelsea a dominé le ballon et a eu un certain nombre d’opportunités avec United sous pression pendant une grande partie du match.

Mais les jambes de Fred et McTominay et l’intelligence de Matic semblaient bien fonctionner d’un point de vue défensif. Rangnick devra trouver comment conserver cette solidité défensive tout en ne perdant pas le flair offensif auquel les fans de United sont habitués.

Contre-attaque

Après avoir constaté une détérioration du style de jeu de United cette saison, il était agréable de voir United revenir à un système de contre-attaque contre Chelsea.

La première mi-temps a vu United assis très profondément, luttant pour sortir et ne réussissant que dix passes dans le dernier tiers de l’opposition.

Chelsea a complété 60 passes dans le dernier tiers de la première mi-temps, menant à 10 tirs. Man Utd n’a effectué que 10 passes dans le dernier tiers, menant à un seul tir. Domination territoriale mais pas encore de percée pour les hôtes. pic.twitter.com/4VxImB7ebv – Statman Dave (@StatmanDave) 28 novembre 2021

La seconde mi-temps a vu une nette amélioration et le but de United est venu de Sancho pressant Jorginho et passant au but.

United a les joueurs attaquants pour causer une multitude de problèmes aux équipes à la pause, avec un peu plus de direction et de sens tactique, cela peut devenir une arme dangereuse pour United à l’avenir.