Trois choses que nous avons apprises du match nul 2-2 de Manchester United avec l’Atalanta – Man United News And Transfer News

Cristiano Ronaldo a marqué deux fois pour sauver les rougissements de Manchester United alors qu’ils étaient tenus à un match nul 2-2 avec l’Atalanta à Bergame.

L’équipe locale a ouvert le score lorsque Josep Ilicic a converti le retrait intelligent de Duvan Zapata après 12 minutes.

Cristiano Ronaldo a égalisé le score dans les arrêts de jeu en première mi-temps après une belle montée en puissance de Bruno Fernandes.

L’Atalanta a repris l’avantage en seconde période après que Zapata a couru sur un ballon par-dessus et a terminé intelligemment.

Mais c’est « Mr Champions League » qui est apparu avec une volée sensationnelle dans le temps additionnel pour sauver une fois de plus son équipe.

Voici trois choses que nous avons apprises du match de ce soir.

Éperons la fausse aube

Après un résultat positif et une performance contre Tottenham ce week-end, certains des fans les plus optimistes parmi les fidèles d’Old Trafford espéraient que c’était le début de quelque chose de bien pour le club.

Mais encore une fois, United était pauvre et sans le génie de Ronaldo, ils auraient été confrontés à une défaite et à une sortie possible de la Ligue des champions.

Il y avait des spectacles d’horreur pour Paul Pogba et Harry Maguire, respectivement deux et trois sur dix par les MEN, et qui auraient pu être plus en retard dans la nuit.

La nomination par les Spurs d’Antonio Conte, le favori pour remplacer Ole à Old Trafford, aurait dû alléger la pression sur le Norvégien, mais une défaite de Manchester City samedi pourrait laisser le conseil d’administration sans choix.

Bailly à son meilleur chaotique

Il semble que ce soit la période habituelle de l’année où Eric Bailly entre dans l’équipe, semble être le meilleur défenseur de United avant de finalement se blesser et de ne pas obtenir une série de matchs.

En termes simples, Bailly était le meilleur joueur de United autre que CR7, d’autant plus impressionnant qu’il ne s’agissait que de sa deuxième apparition de la campagne.

Malgré les rumeurs d’une dispute avec Solskjaer ayant été laissé de côté, Bailly a effectué un certain nombre de blocages et d’interceptions cruciaux.

Le jeu en chiffres d’Eric Bailly contre l’Atalanta : 85% de précision de passage

68 touches au total

11 duels au total disputés

7 duels gagnés au total

4 interceptions

3 tentatives de tacles

2 tacles réussis

2 blocs

1 autorisation Maintenir son équipe dans le jeu à maintes reprises. pic.twitter.com/UhyYs7V0wK – Statman Dave (@StatmanDave) 2 novembre 2021

Sept duels réussis, quatre interceptions et deux blocages ont souligné une nuit de travail stellaire pour l’Ivoirien, sans parler des moments de folie classiques que les fans de United ont appris à aimer.

Varane blessure coup

À peine revenu de blessure et ayant renforcé la défense de manière incommensurable, Raphael Varane pourrait être absent pour le derby de samedi.

Varane est sorti du terrain en 40 minutes et a été remplacé par Mason Greenwood alors que United passait d’un 3-5-2 à un 4-2-3-1.

Solskjaer a depuis indiqué qu’il s’agissait d’un problème aux ischio-jambiers qui a forcé le changement et qu’il ne voulait prendre aucun risque avec son meilleur défenseur.

Avec Victor Lindelof ne voyageant pas avec l’équipe à Bergame après avoir subi une « blessure mineure » à l’entraînement, les fans de United transpireront sur la forme physique de Varane, craignant un autre spectacle d’horreur défensif de la part d’un rival.