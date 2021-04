Trois colosses gouvernent l’Occident

L’enchevêtrement de l’Ouest commence à prendre une forme qui semble se rapprocher de ce qu’il pourrait être en vue des séries éliminatoires. OU ALORSTah Jazz (maintenant 41-14) et Phoenix Suns (39-15) se disputent la tête (conférence et championnat, en fait). Et derrière les Clippers émergent définitivement, dans un moment exceptionnel (six victoires d’affilée) et avec un 38-18 qui leur donne une marge sur les autres. Les Nuggets, leur poursuivant le plus dangereux, ont subi un coup terrible de la blessure de Jamal Murray. Les Lakers sont sans LeBron James ou Anthony Davis depuis des semaines. Et les Trail Blazers semblent d’un calibre inférieur.

Vous pouvez donc commencer à faire des spéculations très intéressantes: si, par exemple, les Lakers tombent à la sixième place mais s’échappent de la septième, ce qui ne semble pas exclu pour le moment, nous pouvons aller au premier tour aux premiers Clippers-Lakers. dans l’histoire des playoffs NBA, une bombe absolue avec une odeur à la fin de la Conférence … mais au premier changement. Il reste encore beaucoup à faire. Mais bien sûr, Les hommes de Tyronn Lue sont sur la bonne voie pour atteindre les séries éliminatoires à l’allure impériale. En Indiana (115-126), ils ont remporté leur sixième match consécutif, malgré la longue absence de Serge Ibaka et le fait que Kawhi Leonard, leur MVP, n’ait pas joué pour la deuxième nuit consécutive en raison d’un problème de pied.

Mais les Clippers continuent de très bien jouer, s’amusant très bien et tirant très bien, un marteau pylône. Maintenant dirigé par Paul George, qui a ajouté son quatrième match consécutif avec au moins 30 points et a terminé avec 36, 7 rebonds et 8 passes à son retour en Indiana. C’est drôle: depuis que les Pacers l’ont échangé en juillet 2017 (il pleut déjà), il est retourné dans ce qui était sa maison quatre fois et a gagné les quatre. Toujours entre huées, ce qui ne l’affecte certainement pas beaucoup. Cette fois, il a marqué 15 points au premier quart et ajouté sans escale au décollage du dernier quart (clé 0-8), lorsque la dernière résistance des locaux est tombée.

Aux côtés de George, Marcus Morris (22 points, 7 rebonds, 3/3 en triple), Zubac (14 + 7), Kennard, Batum … Les Angelenos sont dans une excellente dynamique qui échappe au niveau actuel des Pacers, dont la saison prometteuse est faible et s’est effondrée à la fin. Domantas Sabonis a ajouté 20 points et 13 rebonds, Malcolm Brogdon 29 points et 4 passes et Caris LeVert 26 + 6 + 6 pour une équipe qui reste dans le jeu en cabine de manière apparemment irrémédiable: 25-28 avec cinq matchs sur lui. onzième mais de plus en plus loin (en résultats et en sensations) du lot formé par les Hawks, les Celtics et les Hawks, ceux qui sont derrière les Nets, les Sixers et les Bucks et complètent les six qui, a priori, se débarrasseront de ce jeu dangereux en à l’Est.

UTAH JAZZ 106-OKC THUNDER 96

Les Jazz sortaient d’une séquence de 24 victoires consécutives sur leur piste contre les Wizards de Washington. L’un des résultats les plus surprenants de la saison qui a été suivi d’une petite frayeur contre le pauvre OKC Thunder (dans lequel Gabriel Deck n’est pas encore, d’ailleurs): 14-31 toujours dans un premier trimestre qui s’est terminé 22-31 et avec un formidable spectacle de Lu Dort, qui a marqué 18 dans ce quart-temps et 22 à la mi-temps. Il a terminé avec 42, 7 rebonds et 4 interceptions. Un fabuleux joueur défensif qui progresse en attaque mais qui n’a pas sauvé une équipe qui continue sans Gilgeous-Alexander et qui n’a rien d’autre à faire que de regarder ses jeunes et de penser au repêchage: maintenant à 20-34 après sept défaites consécutives et dix en onze matchs , les six avant ceux-ci avec la pire différence moyenne (-28,5) que la NBA ait connue en 17 ans.

Le Jazz est devenu sérieux et a amassé un 66-38 entre les deuxième et troisième quarts, ce dernier ouvrant avec un final 12-0. Ils ont finalement quitté le Thunder à 38% au tir, ce qui (comme toujours) avait beaucoup à voir avec Rudy Gobert, qui a mis 7 blocs et a également ajouté 13 points et 14 rebonds. Bogdanovic (il avait mal au poignet dont il a subi une opération la saison dernière) a terminé avec 23 points, Mitchell avec 22, Conley avec 15 et 14 passes et Niang, dans le deuxième match de sa carrière de départ, avec 18 points, 10 rebonds et 6 triples. Les Jazz (41-14) sont toujours aux commandes dans l’Ouest, et dans la Ligue, mais avec les Suns à l’arrière …

PHOENIX SUNS 106-MIAMI HEAT 86

Parce que les soleils ne s’arrêtent pas. Déjà à 39-15, ressemblant de plus en plus à un prétendant sérieux et déjà à 10-3 lors de la deuxième nuit consécutive, une preuve du sérieux et de la profondeur que l’équipe de Monty Williams chérit. Le banc, en fait, a été la clé d’un battement au Heat qui semblait improbable après un premier quart-temps dans lequel les hommes de Spoelstra menaient toujours, étaient 13-25 et ont terminé avec 26-34. Mais après ce bel effort offensif, avec 10 points d’Ariza (il n’a pas marqué plus), l’équipe de Floride est restée à 52 points le reste du chemin, sèche à l’extérieur (4 triples et 15 points de Duncan Robinson en marge) et avec la peur dans le corps par un problème de cheville de Jimmy Butler.

Les Suns ont ouvert la voie 30-16 au deuxième quart et ont lentement pressé le Heat. Pas d’héroïsme de Chris Paul ou Devin Booker (12 points, 4/16 tir), avec un Ayton de plus en plus rocheux (19 + 13 cette fois) et un banc qui est l’un des meilleurs, sinon le meilleur, du jeu. NBA : 13 + 5 de Saric, 14 + 6 de Craig, 15 + 5 de Cam Johnson et 14 + 5 et 7 passes de Payne. Un outrage contre certains remplaçants pour le Heat dans lequel entre Dragic et Herro ils ont ajouté 22 points … avec 0/10 en triplets. Trop de différence. Les Suns suivent un match et demi du Jazz, les Heat sont 28-26, sixième à l’Est.