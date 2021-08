Trois combats passionnants ajoutés au Pacquiao vs. Spence sur PBC Pay-Per-View sur Fox Sports !

LAS VEGAS – Trois matchs passionnants ont été ajoutés à la carte PBC Pay-Per-View déjà bien remplie sur FOX Sports avec en tête d’affiche le champion du monde des huit divisions et sénateur philippin Manny “Pacman” Pacquiao et le champion du monde des Nations Unies. WBC et IBF Welterweight Errol “La Verdad » Spence Jr. le samedi 21 août depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Le champion du monde WBA des poids mi-moyens Yordenis Ugás affrontera l’Argentin Fabián “TNT” Maidana dans le co-événement principal, tandis que deux anciens champions du monde comme Robert “El Fantasma” Guerrero et “Vicioso” Víctor Ortíz s’affronteront dans un duel poids welters en 10 rounds. . Le concurrent poids plume invaincu Mark Magsayo affrontera l’ancien champion du monde Julio Ceja en 10 rounds lors du premier combat PPV.

“Ce sera une fantastique carte préliminaire à la carte, digne d’un événement principal très attendu comme Manny Pacquiao et Errol Spence Jr.”, a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions. « Yordenis Ugás s’est imposé comme un combattant d’élite dans une division stellaire comme les poids welters, et il devra être à son meilleur contre un adversaire coriace comme l’Argentin Fabian Maidana. Robert Guerrero contre Victor Ortíz est un plaisir pour un fan de boxe de voir deux des vétérans les plus excitants du sport face à face et prêts à partir à la recherche d’un nouveau titre mondial. De plus, le combat d’ouverture mettra en vedette un concurrent extrêmement prometteur tel que Mark Magsayo des Philippines contre son rival le plus coriace jusqu’à présent, l’ancien champion Julio Ceja. »

Les billets pour l’événement, qui est promu par TGB Promotions, MP Promotions et Man Down Promotions, sont déjà en vente sur t-mobilearena.com et axs.com.

Ugás (26-4, 12 KOs) a 35 ans et s’est imposé comme un boxeur poids welter d’élite depuis son retour de son congé sabbatique en 2016 et a été élevé au titre de champion du monde en janvier après avoir remporté la ceinture de la WBA en battant Abel Ramos en septembre. de l’année dernière. Ugás est originaire de Santiago, Cuba et réside actuellement à Miami, où il a connu une séquence de huit victoires consécutives avant de perdre une décision serrée et partagée face à Shawn Porter pour le championnat du monde en mars 2018. Le médaillé de bronze olympique est devenu Il s’entraîne à Las Vegas et a prévalu contre des adversaires invaincus auparavant tels que Jamal James, Omar Figueroa Jr. et Bryant Perrella, ainsi que des prétendants vétérans tels que Thomas Dulorme et Ray Robinson.

“Tout le monde sait que je suis un guerrier et que je combattrai n’importe qui à tout moment, alors j’ai accepté sans hésitation quand ils m’ont proposé de combattre Fabián Maidana”, a déclaré Ugás. «Je défendrai mon titre WBA et le monde comprendra pourquoi je suis un incontournable, quelqu’un que vous voudrez écouter à la télévision. Ce sera l’un des meilleurs événements PBC Pay-Per-View sur FOX Sports ces dernières années avec certains des plus grands noms de la boxe connus pour avoir tout laissé tomber sur le ring. Je vous assure que je lâcherai mes mains avec de mauvaises intentions le 21 août, et je veux aussi dédier ce concours à tous les hommes, femmes et enfants qui se battent pour leur liberté à Cuba. Patrie et Vie ! ».

Né à Santa Fe, en Argentine, Maidana (18-1, 13 KOs) cherchera à suivre les traces de son frère aîné, l’ancien champion en deux divisions Marcos Maidana, et rejoindra ainsi le club des champions du monde argentins le 21 août. Le boxeur de 29 ans était invaincu lors de ses 16 premiers combats professionnels, a clôturé cette séquence en éliminant Andrey Klimov en juillet 2018. Il a ensuite perdu aux points contre Jaider Parra en janvier 2019, mais a effectivement récupéré en éliminant Ramses Agaton en septembre 2019 et en battant Carlos Córdoba aux points en avril de cette année.

“C’est l’opportunité que j’ai attendue toute ma vie”, a déclaré Maidana. «Je suis ravi de faire partie d’une si grande carte de combat. Je suis un homme de peu de mots, mais je peux vous dire qu’Ugas est un grand boxeur et que vous verrez le ‘TNT’ que j’ai dans les deux mains exploser au visage d’Ugas le 21 août”.

Guerrero (36-6-1, 20 KOs) est un triple champion du monde qui a été couronné en poids plume et super poids plume qui a affronté des adversaires d’élite comme Floyd Mayweather au cours de sa grande carrière. Le Californien s’est remis d’une défaite en 2017 contre Omar Figueroa Jr. pour l’emporter dans ses trois combats les plus récents, arrêtant Adam Mates en décembre 2018 et Hevinson Herrera en mars 2019 avant de l’emporter par décision unanime contre Gerald Thomas en septembre 2019.

“C’est génial de revenir sur le ring, surtout sur une carte aussi grosse que Pacquiao vs. Spence », a déclaré Guerrero. «Ce fut un honneur d’ouvrir le premier combat de diffusion de PBC et me voici à nouveau, prêt à offrir un grand spectacle aux fans. Victor Ortíz et moi allions toujours finir par entrer en collision, et cela finira par arriver. Je vous assure que ce sera une guerre tous azimuts, mon congé sabbatique en dehors du ring n’a fait qu’augmenter mon envie de me battre de manière importante pour les fans. Tout le monde devrait commander ce pay-per-view et avoir son pop-corn prêt à regarder le feu d’artifice du début à la fin. »

Ortíz (32-6-3, 25 KOs), un ancien champion de division de 147 livres, reviendra sur le ring pour la première fois depuis le tirage du champion de deux divisions Devon Alexander en février 2018. Le boxeur de 34 ans Il a grandi à Garden City, au Kansas et réside actuellement à Ventura, en Californie, après avoir affronté certains des meilleurs à 147 livres, remportant le titre des poids mi-moyens par décision unanime contre Andre Berto en 2011 avant de perdre sa ceinture face à Floyd Mayweather.

«Je suis ravi d’être de retour sur le ring pour cette carte préliminaire à la carte pour Pacquiao vs. Spence Jr. », a déclaré Ortíz. « Robert Guerrero est une légende, je l’ai toujours admiré. Je veux rivaliser avec lui et que les fans voient la bataille qu’ils attendent après un excellent entraînement. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu, et je suis prêt à entrer à nouveau dans l’histoire ! »

La sensation philippine Magsayo (22-0, 15 KOs) s’entraîne dans la ville de Pasig City, Metro Manila et vient d’éliminer Pablo Cruz en quatre rounds en avril de cette année, poursuivant avec succès ses débuts triomphants aux États-Unis. Les États-Unis contre Rigoberto Hermosillo sur FS1 en octobre 2020. Le boxeur de 26 ans jouera sur le sol nord-américain pour la cinquième fois le 21 août contre son rival le plus coriace à ce jour, l’ancien champion Ceja. Magsayo a battu Shoto Hayashi et José Robles Olvera aux points après 12 tours, et a arrêté l’ancien prétendant au titre Chris Avalos au sixième tour.

“Ce sera un très bon combat contre un combattant de classe mondiale comme Ceja”, a déclaré Magsayo. « J’attendais une opportunité comme celle-ci et je suis reconnaissant à toute mon équipe de l’avoir obtenue. Combattre sur l’undercard de mon idole numéro un, le sénateur Manny Pacquiao, le 21 août me permettra de montrer mes capacités lors d’une guerre classique entre les Philippines et le Mexique. »

Ceja (32-4-1, 28 KOs) est un ancien champion des super poids coq et passera au poids plume en cherchant à être sacré champion de deuxième division. Ceja a servi dans deux batailles pleines d’action en 2019, s’inclinant face à l’ancien champion Guillermo Rigondeaux en juin et plus récemment en tirant avec Brandon Figueroa en novembre. Le boxeur de 28 ans a remporté son titre de division des 122 livres en arrêtant Hugo Ruiz en 2015, et a également aspiré au titre des poids coq tout au long de sa carrière.

“Je suis de retour et plus que prêt à remonter sur le ring”, a déclaré Ceja. “Mexique contre. Les Philippines sont une garantie d’émotions, et je suis plus motivé que jamais à faire partie d’une carte dirigée par Manny Pacquiao vs. Errol Spence Jr. Ce combat va me permettre de revenir là où j’appartiens, étant un prétendant à un titre. “