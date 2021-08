Trois constats du nul 1-1 du Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach

in

Une équipe qui n’a pas encore trouvé son identité

Le Bayern Munich a connu des 90 premières minutes décentes de la saison de Bundesliga 2021/2022. Alors que la seconde mi-temps était bien meilleure que la première, le Bayern a eu du mal à dominer le rythme du match tout au long du match, créant de nombreuses occasions mais offrant également au Borussia Mönchengladbach des opportunités nettes.

L’équipe de Nagelsmann ressemblait souvent à une équipe de Hansi Flick. Les arrières latéraux étaient offensifs, la ligne défensive était haute et le Bayern a conservé sa formation 4-2-3-1 triple gagnante. Bien qu’il y ait définitivement un avantage évident à refléter les tactiques de Flick, il y a aussi un danger de ne pas être assez courageux pour mettre en œuvre votre style.

Je ne dis pas que Nagelsmann n’a pas été assez courageux ou que son premier match en charge doit être évalué dans une large mesure lorsqu’il essaie de prédire l’avenir. Mais j’ai trouvé intéressant de ne pas voir un nouveau style Bayern facilement identifiable. Vous l’avez vu directement dans le premier match de Pep Guardiola, Louis van Gaal et encore plus défensif Carlo Ancelotti. Plus important encore, vous l’avez vu dès la première minute contre l’Olympiacos en novembre 2019 sous Hansi Flick.

Peut-être que Nagelsmann mettra en œuvre sa marque de trois défenseurs centraux, peut-être qu’il ne le fera jamais. Peut-être que garder la même configuration tactique est la meilleure voie à suivre. Ce que je peux dire avec certitude, c’est que quoi que le jeune natif de Landsberg am Lech décide de faire, cela doit être le sien.

L’énigme qu’est Alphonso Davies

Alphonso Davies continue d’être un joueur qui me fascine. Le Canadien rapide comme l’éclair a réalisé un match décent, mais uniquement grâce à sa performance offensive impressionnante. Défensivement, Davies a été négligent et a eu la chance de ne pas se faire prendre davantage après avoir été tellement plus haut que le reste de la ligne des défenseurs.

Le but de Mönchengladbach était de sa faute. Perdre le ballon dans une situation où vous ne pouvez tout simplement pas, ce n’était pas la première fois que Davies réussissait un dribble raté avant la demi-ligne. Il a grandi dans le jeu au fur et à mesure qu’il progressait, mais il est parfois évident qu’il n’est pas un arrière gauche traditionnellement scolarisé.

Bien sûr, le fait qu’il soit un défenseur différent est ce qui le rend formidable. Il est l’ailier le plus offensif que j’aie vu au Bayern, et je ne peux pas penser à trop de défenseurs qui sont si disposés à être constamment à l’avant-garde. Sa contribution offensive est claire et est souvent exécutée de manière mortelle. Davies coupe souvent légèrement lorsqu’il veut recevoir le ballon, car il préfère être juste sur la ligne de la zone du gardien de but lors de la liaison avec ses coéquipiers.

Contre des équipes où le Bayern domine le jeu, je peux voir l’avantage d’avoir un arrière gauche aussi extrêmement offensif. Ce sont des jeux comme ceux-ci quand je dois me demander si Davies peut jouer un rôle plus profond. Avoir un joueur défensif dans les quatre derniers qui doit souvent rattraper le reste des trois tandis que l’autre équipe attaque ne fonctionnera pas contre Kylian Mbappe, Lionel Messi et Neymar.

Le potentiel de Davies est illimité, mais comme l’a montré la saison dernière, s’il y a une partie de son jeu qui peut être améliorée, ce sont ses attributs défensifs.

Qu’est-ce qui en vaut la peine

Aujourd’hui était un jour spécial pour moi et beaucoup d’autres. C’était le premier match de Bundesliga depuis le début de 2020 où un grand nombre de fans ont été autorisés à revenir dans le stade. Je suis allé au Borussia-Park plus qu’à n’importe quel autre stade de Bundesliga. C’est une arène typiquement allemande : magnifiquement architecturées, les tribunes sont proches du terrain et chaque siège peut voir le match avec clarté.

Aujourd’hui, assis dans mon salon, je pouvais sentir la bratwurst, voir les fans marcher lentement du parking au stade et imaginer le ciel souvent nuageux de la Rhénanie du Nord-Westphalie.

Et je les ai entendus. Je les ai vu. J’ai entendu les fans rugir et j’ai vu l’enthousiasme sur leur visage. Honnêtement, je me fiche du nombre officiel de présence. Aujourd’hui, c’était une victoire pour tous ceux qui sont tombés amoureux du football allemand.

Aujourd’hui était un autre rappel qu’il était toujours là, qu’il était toujours vivant.

Il a juste été enterré sous la merde pendant plus d’un an.