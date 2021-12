Trois de nos meilleurs analystes, en direct aujourd’hui

Quel est le bon positionnement des actions aujourd’hui ? … un événement spécial en direct cet après-midi avec Louis Navellier, Eric Fry et Luke Lango … quatre recommandations de stock gratuites

Hier, une panne d’Amazon Web Services (AWS) a provoqué un chaos généralisé.

Les opérations de livraison du géant du commerce électronique ont baissé, empêchant les chauffeurs de livrer les colis. Des camionnettes remplies d’achats de vacances sont restées inactives sur le bord de la route sans aucune communication avec le siège.

L’effondrement ne s’est guère limité à Amazon…

L’unité de cloud computing d’Amazon est tombée en panne, affectant l’ensemble de la région « US-East-1 ». Cela a entraîné des problèmes de site Web pour Disney, Netflix, Slack, Ticketmaster, Robinhood, Coinbase et même InvestorPlace.

En fait, notre spécial Sommet de l’Alerte Précoce 2022 l’événement avec Louis Navellier, Eric Fry et Luke Lango – prévu hier soir à 19 h HE – a dû être reporté à aujourd’hui à 16 h HE en raison de l’effondrement technique.

Heureusement, AWS est de retour et Louis, Eric et Luke ont tous pu s’adapter. Nous espérons que vous pourrez également profiter de la nouvelle heure aujourd’hui.

Cela dit, cette courbe s’est transformée en une douleur énorme pour de nombreuses personnes.

Mais devinez quoi ?

Personne ne s’en souviendra dans un mois. Peut-être même dans une semaine.

Les colis finiront par arriver. Les sites Web fonctionneront sans problème. Et Amazon continuera à imprimer de l’argent via sa suite d’opérations commerciales, malgré le chaos d’hier.

*** Il existe un parallèle intéressant entre l’effondrement d’AWS d’hier et les diverses « boules de courbe » d’investissement qui effraient tant d’investisseurs aujourd’hui

Inflation… potentiel de hausse des taux… ralentissement de la croissance économique dû au Covid…

Aucun de ces problèmes ne doit être minimisé.

Ils provoquent des revers d’investissement, nécessitent une analyse plus approfondie et peut-être des approches de marché sur mesure, et exigent un contrôle émotionnel.

Mais finalement, vus dans une perspective à long terme, ils seront aussi complètement oubliés, tout comme l’effondrement d’AWS d’hier.

Ne me croyez pas ?

Vous trouverez ci-dessous le graphique du S&P 500 depuis 1872. Regardez sa pente inférieure gauche à supérieure droite.

Source : Finasko.com

Maintenant, au cours de toute cette période remontant à 1872, pouvez-vous nommer, disons, dix événements – c’est-à-dire un seul tous les 15 ans – qui ont provoqué une baisse soutenue et trimestrielle du marché ?

Si c’est le cas, tant mieux pour vous, mais vous êtes en minorité.

Vus sur le long terme, les enjeux de marché qui terrifient sont oubliés. Les marchés tournent plus haut.

L’un des meilleurs livres d’investissement de tous les temps est nommé « Triumph of the Optimists ». Le nom est un hommage à cette nature « haussière » à long terme des actions qui récompense les investisseurs optimistes qui ont le courage de maintenir le cap.

*** Mais cela ne veut pas dire que les investisseurs sont prêts à monter en douceur à l’approche de 2022, ou que tous les secteurs ou actions vont bien performer

Et cela ne signifie certainement pas que des choix d’investissement insensés ne détruiront pas la richesse.

À l’aube de 2022, nous sommes à un point d’inflexion critique du marché. L’année prochaine, nous verrons des fortunes se faire et se perdre alors que les investisseurs prendront des paris opposés sur la façon dont les problèmes de « curveball » se dérouleront.

Alors, laissez-vous cela vous effrayer du marché ? Si tel est le cas, et que le marché continue de grimper, vous pourriez passer à côté d’une importante création de richesse.

Bien sûr, si vous essayez d’être un « optimiste », selon le titre du livre, tout en choisissant les mauvais investissements, cela pourrait mettre votre portefeuille à genoux.

Quelle est la réponse?

Que diriez-vous de ne pas laisser les boules courbes vous effrayer du marché, mais de prendre des décisions d’investissement judicieuses qui protègent votre portefeuille de leurs dommages ?

Et c’est là que cet après-midi est Sommet de l’Alerte Précoce 2022 événement avec Louis Navellier, Eric Fry et Luke Lango entre.

Selon toute vraisemblance, investir en 2022 ne sera pas aussi simple que de « rester investi » ou de « passer à l’écart ». Certains secteurs vont bondir, d’autres vont languir. Le défi consiste à créer un portefeuille qui navigue dans les conditions spécifiques de 2020.

Cet après-midi à 16 h HE, Louis, Eric et Luke discuteront de cela – plonger dans l’inflation, la Fed, la croissance économique, une correction potentielle du marché et, plus important encore, ce que vous devriez faire en ce moment, à la lumière de tout de celui-ci, pour préparer votre portefeuille pour 2022.

Les participants recevront même quatre recommandations de stock gratuites pour la nouvelle année, simplement pour avoir fait partie de la soirée. L’un de ces quatre est une action qui, selon Louis, Eric et Luke, pourrait être le premier choix de 2022.

*** Un aperçu de certaines des grandes opportunités devant les investisseurs aujourd’hui

La semaine dernière, notre PDG, Brian Hunt, s’est entretenu avec Eric pour discuter des opportunités pour l’année prochaine.

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Eric est notre spécialiste des macros. Il a également plus de quarante gagnants à 1000% dans son palmarès.

Dans l’interview, Brian a interrogé Eric sur le secteur des véhicules électriques, que vous savez probablement, a été brûlant cette année.

Examinons le point de vue d’Eric sur la question de savoir si ce secteur est toujours attrayant pour votre argent aujourd’hui :

Il est souvent difficile pour les investisseurs de faire la distinction entre ce qui est une puissante mégatendance séculaire et ce qui est une puissante opportunité d’investissement. Il ne fait aucun doute que les véhicules électriques et les industries associées de stockage d’énergie sont une mégatendance puissante à long terme. Cela ne signifie pas que vous pouvez simplement lancer une fléchette sur ce secteur et gagner de l’argent. Vous avez pu le faire depuis un an ou deux, mais maintenant, beaucoup d’actions de ce secteur sont extrêmement chères. Alors, Tesla va-t-il passer d’une valeur marchande de 1 000 milliards de dollars où elle est aujourd’hui à 2 000 milliards de dollars ? Probablement pas de sitôt. Si vous vous lancez dans certaines des industries de support, ou des technologies de support, ou des jeux de métaux de batterie, vous y trouverez des opportunités – aujourd’hui. Ces entreprises exploitent cette tendance puissante, mais elles n’ont pas cette valorisation élevée qu’une entreprise comme Tesla a.

Ce sont les types d’opportunités dont Eric, Louis et Luke discuteront lors de leur événement – capables de suivre des mégatendances massives, mais pas accablés par les mêmes évaluations de saignement de nez que tant d’actions populaires portent aujourd’hui.

Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu’en est-il de l’inflation et des taux d’intérêt plus élevés ?

Tous les signes indiquent que la Fed augmentera enfin ses taux en 2022. Cela ne sera-t-il pas un énorme vent contraire pour les actions, même les actions à valeur raisonnable ?

*** À quel point l’inflation s’aggravera-t-elle et qu’est-ce que cela signifie pour les opportunités d’investissement ?

La semaine dernière, Brian a également rencontré Luke pour discuter de ce sujet.

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est notre expert en hypercroissance. Il cible les actions technologiques de pointe qui sont positionnées pour connaître une hypercroissance extraordinaire – aligner votre argent sur ces actions est l’un des meilleurs moyens d’accélérer votre création de richesse.

Nous interviendrons après que Brian aura demandé à Luke si l’inflation est une préoccupation et comment cela affecte ses décisions d’investissement aujourd’hui :

Nous ne sommes pas du tout préoccupés par l’inflation. Je sais que tout le monde semble s’en inquiéter. N’étaient pas. Il y a deux raisons à cela. La première est que vous devez examiner pourquoi nous sommes aujourd’hui dans un environnement d’hyperinflation. C’est parce que la demande dépasse l’offre. Eh bien, pourquoi est-ce? Où se situe la demande mondiale ? Ce sont les États-Unis, l’Europe, le Canada et les économies développées qui ont les ressources pour – et ont – s’attaquer à Covid-19. Ainsi, dans ces comtés, la pandémie ressemble presque à de vieilles nouvelles et la demande est revenue à la normale. C’est en plein essor. Mais où se situe l’offre mondiale ? Il est situé dans les économies émergentes. En Chine, en Asie du Sud-Est, en Inde. Dans ces pays, ils n’ont pas les ressources, comme les économies développées, pour lutter contre le Covid-19… Ainsi, si la demande est revenue à la normale, l’offre ne l’est pas. Cela crée le déséquilibre que vous voyez aujourd’hui et qui est à l’origine de l’inflation dont nous parlons. Nous sommes convaincus que ces économies émergentes obtiennent les ressources et l’aide dont elles ont besoin pour faire de Covid-19 un problème du passé, équilibrant les choses en 2022… Par la suite, nous sommes dans une période normalisée. Que se passe-t-il dans cette période normalisée? Eh bien, nous allons revenir à ce qui s’est passé dans les années 2010, à savoir que les entreprises adoptent des technologies de réduction des coûts et d’amélioration de la productivité, automatisent le travail, trouvent le moyen le moins cher de produire des biens et des services… Vous dépassez ce déséquilibre, 2022+, et vous envisagez un environnement où les coûts vont plonger.

Luke voit également les taux de la Fed rester plus bas que prévu plus longtemps que prévu. Nous n’avons pas de place dans le Digest d’aujourd’hui pour expliquer ces détails. Mais Luke en parlera cet après-midi.

***Enfin, quel est pour Louis Navellier le meilleur endroit pour gagner de l’argent en 2022 ?

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Louis est un investisseur quantitatif légendaire. En fait, Forbes l’appelait « le roi des quants » et le New York Times l’appelait « une icône parmi les investisseurs de croissance ».

Brian a également interviewé Louis la semaine dernière. Interrogé sur son secteur d’investissement préféré pour 2022, Louis a répondu : « Eh bien, ce sont clairement les semi-conducteurs car la pénurie aiguë est allée de mal en pis. »

Louis entre dans les détails, discutant de l’énorme demande des véhicules électriques, de l’intelligence artificielle et d’autres secteurs des « puces intelligentes ». C’est une situation de demande massive face à une offre limitée, ce qui est de bon augure pour les prix.

De Louis :

Cette (configuration du marché) va durer un certain temps, et je suis assez amoureux du secteur des semi-conducteurs. Souvent, lorsque les actions doublent, vous pensez « ok, c’est tout ». Ce sont des gains beaucoup plus importants.

