Trois décennies sans Gloria Martínez

La rue d’Alicante où Gloria Martínez a vécu jusqu’à ce que la terre l’engloutisse le jour même où elle est entrée dans une maison de retraite à l’Alfàs del Pi, à 50 kilomètres de la capitale, ne s’appelle même pas ainsi. La loi sur la mémoire historique a changé de nom. Ses parents, en revanche, gardent celui de l’adolescente dans la boîte aux lettres comme si près de trente ans ne s’étaient pas écoulés depuis qu’elle avait quitté cette maison et n’y était pas revenue.

Gloria Martínez serait sur le point d’avoir 47 ans, bien que dans la rétine de son environnement le plus proche, et dans celle de tous ceux qui ont suivi les détails entourant son étrange disparition, l’image de cette adolescente mince aux cheveux bouclés et aux yeux s’est figée. les affiches dans lesquelles on demandait un indice qui permettrait de la retrouver.

Une bonne lycéenne qui, à 17 ans, faisait ses premiers pas au piano et qui, sur prescription (presque imposée, selon ses parents) du psychiatre qui la traitait depuis ses 14 ans pour des problèmes d’insomnie et d’anxiété, a été admis dans un prétendu centre Hôpital psychiatrique situé à environ 50 kilomètres d’Alicante, la clinique Torres de San Luis de L´Alfàs del Pi. Là, il a perdu la trace pour toujours.

La clinique Torres de San Luis. | Maria José Ortiz

C’était le matin du 29 octobre 1992 lorsque, du quartier de La Florida, d’une rue qui ne s’appelle plus comme elle s’appelait, Gloria et ses parents, Allvaro et Isabelle, ils partirent pour la clinique de haut standing d’où, comme le psychiatre l’avait prédit sans grand succès, la jeune fille sortirait guérie en quelques semaines après une cure de sommeil. Parce qu’ayant, il n’y avait rien de grave, Isabel a assuré que le médecin leur avait dit.

Mais ça c’est pas passé comme ça. Quelques heures après son entrée, après minuit ce même jour, elle a disparu sans laisser de trace et sans jamais depuis, malgré les recherches intenses qui ont duré des années dans les endroits les plus insoupçonnés, et en raison de nombreux appels qui ont été reçus prétendant l’avoir vue dans les coins les plus reculés, on l’a encore entendu. Comme si la terre l’avait englouti. Ou peut-être qu’il l’a avalé.

La boîte aux lettres de la maison familiale de Gloria aujourd’hui, où son nom reste avec celui de ses parents et de sa sœur. |

On a appris de sa mère que cette première nuit elle avait voulu l’accompagner mais qu’elle n’avait pas été autorisée à le faire « parce que cela contrevenait au règlement de la clinique ». Isabel et Álvaro sont donc partis, peu convaincus d’y laisser l’aînée de leurs deux filles, et elle est restée installée dans le bungalow B1. Au début, avec la présence au centre de l’équipe médicale, dont le psychiatre faisait partie en tant que directeur adjoint, qui était aussi actionnaire. A partir de trois heures de l’après-midi, avec la seule assistance d’une infirmière et d’une assistante, deux jeunes dans la vingtaine et les seuls occupants du centre ainsi que Gloria et un couple de nationalité bulgare qui s’occupaient de l’entretien et de la cuisine.

Les installations étaient agréées en tant que centre de traitement du stress, et non en tant que clinique psychiatrique

La femme nouvellement admise a passé un après-midi et un début de nuit agitée, ce qui, selon le témoignage de l’infirmière et de l’assistante, l’a obligée à lui administrer plusieurs doses de tranquillisants et à l’immobiliser en l’attachant au lit. Pour l’empêcher de se blesser, disaient-ils. Certains liens qui après minuit ont demandé à être retirés. J’avais besoin d’aller aux toilettes. Mais comme elle était toujours bouleversée et qu’elle remarqua aussi que l’infirmière s’approchait avec une seringue dans l’intention de la réinjecter, elle devint encore plus mal à l’aise. C’est alors qu’ils ont décidé d’appeler le couple bulgare pour les aider à la calmer.

Et, au milieu de cette agitation, cela aurait été le moment choisi par Gloria pour s’évader malgré son hypermédication, en pyjama, sans ses chaussures de sport ni ses lunettes pour la demi-douzaine de dioptries longues qu’elle avait, et sans connaître le centre, de quelques dimensions, considérable et plein de bungalows, ni ses abords.

Alicante s’est tournée vers la recherche de Gloria. Dans l’image, une concentration qui demande plus de moyens pour la localiser. | RAFA ARJONES

Dans ces conditions, l’adolescente aurait sauté le mur qui la séparait de l’extérieur et, en pleine nuit et à travers un terrain accidenté loin des centres urbains, elle se serait enfuie presque pieds nus si vite que personne n’aurait pu la retrouver, pour de nombreuses secousses qui ont été faites dans les jours et semaines suivants. Les parents ont été informés du vol présumé de leur fille le lendemain matin, alors que près de huit heures s’étaient écoulées.

L’évasion était la version des responsables du centre, parmi lesquels se trouvait la psychiatre elle-même. Et les chercheurs ont commencé à travailler sur cette hypothèse. Deux magistrats dont l’affaire était lourde dès le début ; un bureau du procureur qui s’est contenté de cette première explication sans remarquer qu’un adolescent dans la situation de Gloria aurait difficilement pu jouer dans cette évasion de film ; et une La gendarmerie que, bien que l’affaire soit judiciairement close, il hésite à la classer. « Pendant longtemps, nous avons profité de tout indice qui nous arrivait, aussi étrange soit-il, pour demander au juge de rouvrir le dossier », raconte l’un des agents ayant participé à l’enquête et qui a pris l’épine de ne pas avoir pu résoudre l’énigme.

Les voisins de la famille offrent un million de pesetas à celui qui la trouve à Carratalá. |

La clinique avait été inaugurée des mois avant l’admission de Gloria en tant que centre de repos de luxe similaire à l’Incosol de Marbella. Peu de temps après la disparition est devenu un gériatre. De l’infirmière et de l’auxiliaire ont fini par perdre la trace. Comme ceux chargés de l’entretien, qui sont rentrés dans leur pays.

Le recours pénal a été épuisé par le juge n’a trouvé aucune preuve de criminalité dans la disparition de l’adolescente, ses parents, à part la douleur, n’avaient que le civil. En avril 2008, près de 16 ans après la disparition de Gloria, un tribunal d’Alicante a condamné l’entreprise et le psychiatre à indemniser la famille de 60.000 euros pour manque de sécurité dans le centre, « bien que les dommages moraux soient humainement incalculables », a souligné le juge. .

La sentence précisait que les établissements disposaient d’un agrément pour le traitement du stress mais pas en tant que centre psychiatrique hospitalier. Et il a ajouté qu’il manquait de personnel formé et suffisant et que ce n’était pas le bon endroit pour faire hospitaliser Gloria. Une situation dont le psychiatre était parfaitement conscient et qui n’aurait jamais dû prescrire une sédation et attacher la fille au lit comme solution aux crises dont elle souffrait.

Le juge ne comprenait pas non plus que cette première nuit, le patient n’avait été soigné que par une infirmière et une assistante, toutes deux inexpérimentées. Cette nuit il y a près de trois décennies au cours de laquelle Gloria a disparu pour toujours.

LES CLÉS

Il a disparu quelques heures après son entrée dans le centre

Gloria est entrée à la clinique Torres San Luis à midi le 29 octobre 1992 et a disparu après minuit.

Il n’était pas en état de s’enfuir

L’adolescente avait reçu plusieurs doses de tranquillisants et ne connaissait ni le centre, situé dans un environnement accidenté, ni n’était habillée de manière appropriée pour sauter par-dessus un mur et s’enfuir.

Il ne pouvait pas quitter la clinique

Après une recherche longue et infructueuse, et bien que cela n’ait jamais pu être prouvé, le soupçon le plus répandu est que Gloria n’a pas quitté le centre.

Une recherche infructueuse

Certaines des pages de DIARIO INFORMACIÓN sur la disparition de Gloria Martínez. |

Au point. La disparition de Gloria Martínez, une adolescente du quartier d’Alicante en Floride, a retenu l’attention des médias dès le premier instant compte tenu des circonstances entourant l’affaire : une gentille fille issue d’une famille de travailleurs qui disparaît à minuit entrer dans une supposée clinique psychiatrique. Pendant des années, différentes parties de la province ont été fouillées pour essayer de le trouver, mais toutes les recherches ont été infructueuses.

