Trois des maîtresses présumées du Dr Dre témoigneront dans son affaire de divorce ⋆ .

Certaines choses de la vie sur lesquelles vous pouvez compter. Le soleil se levant et tombant; la rotation de la Terre; une femme avec un mari séparé d’un milliard de dollars en train de divorcer en trouvant une maîtresse comme Liam Neeson fait sa fille kidnappée. Comme l’inévitabilité de la lumière du jour, Nicole Young aurait localisé l’argent potentiel d’infidélité qu’elle recherchait lors de son divorce avec Dr. Dre. Page Six dit qu’une décision récente a déclaré que trois femmes doivent témoigner dans la bataille juridique sous serment.

Nicole Young a demandé le divorce du Dr Dre en juin dernier après 24 ans de mariage. Cela a lancé une solide bataille de divorce. Je lui donnerais un 8/10 sur l’échelle de Brangelina – peut-être 7,5. Nicole a visé haut et a commencé par demander 2 millions de dollars par mois en pension alimentaire pour époux, mais Dre ne voulait pas faire cela. Nicole a également affirmé que Dre avait déchiré leur accord il y a des années dans un geste romantique, mais Dre en a produit une copie et souhaite que le tribunal le confirme. Plus tôt cette année, Dre a souffert d’un anévrisme cérébral et a accepté de donner à Nicole 2 millions de dollars pour le moment. Mais la bataille juridique continua et Nicole partit à la recherche de maîtresses que Dre aurait peut-être comblées d’argent et de cadeaux. Si le juge décidait d’invalider leur accord, tout ce que Dre achetait pour ses pièces d’accompagnement serait considéré comme un bien communautaire et Nicole pourrait en exiger la moitié.

Eh bien, trois de ces prétendues maîtresses ont été appelées à témoigner dans l’affaire de divorce de Dre. Jillian Speer, Kili Anderson, et Cristal Rodgers (ALIAS Crystal Sierra) sont tous représentés par un avocat Kris LeFan qui a essayé de les empêcher de témoigner:

Selon certaines informations, aucun d’entre eux ne possède «d’informations pertinentes sur la force exécutoire» de l’accord prénuptial sur lequel Dre et Nicole se disputent devant le tribunal. Mais selon une décision déposée la semaine dernière devant la Cour supérieure de Los Angeles, «l’arbitre de découverte» dans l’affaire, David S. Weinberg, a conclu, «chacun d’eux peut avoir des informations pertinentes sur la question de la pension alimentaire temporaire et des honoraires ainsi que le… [validity] et la force exécutoire du prétendu accord prénuptial. » Weinberg a ajouté, “leurs dépositions peuvent être prises, étroitement adaptées à ces sujets distincts.”

Nicole va commencer par crier: «Montre-moi leurs baux! Comptez les sacs de créateurs! Montrez-moi quelle carte de crédit est enregistrée sur leur Amazon Prime! »

Non seulement cet «arbitre de découverte» a dit à ces femmes de se présenter au tribunal, mais il leur a également infligé une amende pour avoir laissé entendre qu’en tant que maîtresses, elles n’avaient pas d’informations pertinentes sur un divorce.

Le tribunal a également statué que Dre et les équipes féminines devaient payer près de 10 000 dollars de sanctions – à 2 500 dollars chacun, selon les archives judiciaires – car «leur résistance à cette demande était sans fondement».

Kris LeFan avait déjà fait valoir dans sa requête que, puisque la Californie est un État sans faute en matière de divorce, les affaires extraconjugales de Dre importent peu à moins qu’il ne le dise dans le prenup. Dre a nié avoir eu une liaison avec au moins une de ses pièces secondaires présumées:

Dre a précédemment nié avec véhémence les rapports sur tout lien romantique passé avec Anderson, un ancien mannequin derrière une ligne de beauté appelée Skin and Senses. Rodgers a co-écrit un morceau qui était autrefois inclus sur un album de compilation de Dre, tandis que Speer est un auteur-compositeur-interprète.

Eh bien, félicitations à Nicole. Je suis sûr qu’elle a déjà compilé ses feuilles de calcul Excel et a préparé une litanie de questions et de calculs pour savoir exactement combien d’argent Dre a dépensé pour ces femmes. Nicole est sur le point de cataloguer ces collections Birkin pour femmes comme Kris Jenner fait faire ses assistants avant qu’elle n’épuise leur force vitale.

Pic: Wenn.com