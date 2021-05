Trois des meilleurs jeux sur Android sont réduits comme des fous en ce moment

L’un des géants de l’édition de jeux indépendants, Annapurna Interactive, organise une vente Google Play Store sur trois de ses meilleurs titres Android mobiles à l’heure actuelle.

Connue comme la force de soutien derrière certains des jeux les plus uniques et les plus merveilleux du marché, (What Remains of Edith Finch, Sayonara Wild Hearts, Outer Wilds et bien d’autres) Annapurna Interactive a presque perfectionné l’art de donner aux développeurs indépendants une plate-forme pour raconter histoires percutantes de manière audacieusement créative. Beaucoup d’entre eux sont déjà sur notre liste des meilleurs jeux Android, vous savez donc que vous devez les vérifier.

La vente s’applique à Florence, Gorogoa et le comté de Donut. J’ai joué à tous ces jeux et je les recommande personnellement à tous les joueurs.

Florence

Du concepteur principal Ken Wong, peut-être mieux connu pour son travail sur le célèbre casse-tête Monument Valley, vient Florence, une histoire interactive sur les hauts et les bas de la vie et de l’amour. Florence suit Florence Yeoh, 25 ans, alors qu’elle navigue au début de l’âge adulte et dans une relation florissante avec le musicien Krish.

Raconté plus de 20 chapitres et inspiré par des romans graphiques “tranche de vie”, Florence propose une direction artistique magnifique, une intrigue émotionnelle et quelques déconcertants légers, tous liés par des mini-jeux basés sur des tâches quotidiennes généralement banales comme se brosser les dents ou nettoyer autour de la maison.

Normalement 2,99 $, vous pouvez acquérir cette expérience narrative stellaire pour seulement 0,99 $ dès maintenant! Vous ne pouvez même pas obtenir de bonnes pépites de poulet pour ce genre d’argent ces jours-ci, donc ce jeu est un vol total.

Comté de Donut

Parfois, les jeux n’ont pas besoin d’être compliqués pour être amusants. Entrez dans Donut County, un jeu où vous incarnez un raton laveur qui contrôle un trou dans le sol qui mange tout ce avec quoi il entre en contact. Au fur et à mesure qu’il avale plus de choses, le trou devient de plus en plus grand, vous permettant d’absorber des choses encore plus grandes! Son concept est à peu près similaire aux jeux Katamari, qui sont également extrêmement amusants et satisfaisants.

Rempli d’humour et de charme avec un style graphique low-poly audacieux, ce jeu de puzzle basé sur la physique est celui que vous voudrez absolument choisir si vous n’avez pas déjà eu la joie de manger une grenouille en utilisant un trou dans le terre. Il est en vente au prix de 1,99 $, une forte réduction par rapport à son prix habituel de 4,99 $.

Gorogoa

Le dernier jeu de notre liste, et peut-être le meilleur, Gorogoa est difficile à décrire – c’est l’un de ces titres que vous devez simplement voir par vous-même pour obtenir l’image. Composé d’une série de panneaux illustrés minutieusement complexes que vous assemblez pour résoudre un puzzle global, Gorogoa est l’un des jeux les plus visuellement frappants auxquels j’ai personnellement joué.

Je ne peux pas dire grand-chose de plus sur ce jeu sans trop en dire, mais si vous avez déjà aimé un jeu de puzzle, si vous avez déjà apprécié un jeu avec une histoire riche et si vous avez déjà été attiré par un jeu interactif chef-d’œuvre artistique, alors pour l’amour de tout ce qui est bon, veuillez jouer à Gorogoa. Il est en vente maintenant pour seulement 2,49 $!

Cette vente ne durera pas longtemps, alors prenez ces jeux phénoménaux avant qu’ils ne reviennent au prix fort. Si je ne pouvais que recommander un, mon argent est sur Gorogoa. Cela étant dit, il n’y a pas de mauvais choix ici. Chacun de ces trois jeux a ses propres arguments de vente, vous ne pouvez donc pas vous tromper!