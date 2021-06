Trois destinations potentielles pour Takefusa Kubo cet été

Takefusa Kubo pourrait être de retour sur le marché des prêts cet été. La moitié de l’Europe était après sa signature l’été dernier, Séville, Ajax et Osasuna poussant le plus fort avant que Villarreal et Emery n’interviennent et ne convainquent la starlette japonaise de leur projet. Kubo, tout comme Martin Odegaard après son retour au Real Madrid l’été dernier, a estimé que les promesses n’avaient pas été tenues et figuraient principalement sur le banc du sous-marin jaune. À la recherche de pâturages plus verts, Take Kubo a déménagé à Getafe sous Jose Bordalas. Son temps de jeu est resté plus ou moins le même sous Bordalas, et il en a résulté une saison 2020-2021 décevante après une année en petits groupes avec Majorque juste la saison précédente.

Cette saison à venir, pourrait être une année charnière pour Takefusa Kubo alors qu’il essaie de prouver qu’il est digne d’une place au Real Madrid et digne d’être qualifié de talent de la Liga de qualité supérieure. Trois équipes de la Liga seraient intéressées à obtenir ses services pour la saison prochaine. Dans un rapport de La Razón, le nouveau promu Real Mallorca – avec lequel Kubo a excellé lors de sa première saison en tant que professionnel de haut niveau, l’Espanyol – maintenant entraîné par Vicente Moreno, ancien du Real Mallorca lorsque Kubo y jouait, et le Real Betis – un UEFA L’équipe de la Ligue Europa a besoin de plus de profondeur – sont tous intéressés par le meneur de jeu japonais.

Kubo et son environnement savent maintenant que peu importe le nombre de promesses faites, le facteur ultime derrière son temps de jeu est son attitude, son engagement envers le club, et surtout ses performances et les résultats de l’équipe. Si Kubo veut franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière, il doit alors trouver la bonne maison loin de son club parent.