Trois domaines que le Bayern Munich peut chercher à exploiter contre le Paris Saint-Germain

On dirait que ce n’est qu’hier que nous analysions les adversaires de Lisbonne de l’UEFA Champions League du Bayern Munich.

La saison 2020/2021 a été si dramatique jusqu’à présent – une période de matchs non-stop, des histoires de prolongation de contrat, le smackdown «Brazzo vs Flick» de Sport Bild, les luttes de l’Allemagne et surtout des tonnes d’objectifs – que l’année semble avoir passé en un éclair.

Maintenant, avec le moment décisif de la saison à l’horizon, cependant, les 72 heures jusqu’à mercredi soir ressembleront à l’éternité.

Dans un match qui ne manquera pas de devenir le point culminant du tour des quarts de finale, le détenteur du trophée, le Bayern Munich, retrouvera le finaliste de l’édition précédente, le Paris Saint-Germain, en UEFA Champions League. Bien que les deux équipes aient perdu leur joueur clé, Die Roten et Les Rouge et Bleu ont assuré leurs huit dernières places par une belle marge, battant leurs adversaires respectifs en huitièmes de finale, la SS Lazio et le FC Barcelone.

Avant de passer aux choses sérieuses, voici un bref aperçu du développement du PSG depuis le limogeage du manager Thomas Tuchel en décembre 2020.

Aperçu

Le PSG a subi des changements notables sous le directeur nouvellement nommé, Mauricio Pochettino. En fonction de la disponibilité des joueurs, l’Argentin a expérimenté jusqu’à présent diverses formations. Les Parisiens se sont alignés en 4-4-2, 4-2-3-1 et 4-3-3 sous lui, mais le double pivot semble être son choix préféré. Semblables à l’ère Tuchel, ils sont créatifs avec le ballon, déploient une pression élevée sans le ballon et sont mortels sur les compteurs.

Les milieux de terrain Marco Verratti et Leonardo Paredes ont joué un rôle crucial dans sa configuration, le premier jouant un rôle plus avancé et le second exerçant son métier de meneur de jeu profond. Ces deux mouvements semblent avoir apporté le meilleur de la performance du duo.

Malheureusement pour Pochettino, les deux vont manquer le match aller. On peut s’attendre à ce que le PSG déploie un front-quatre composé de Moise Kean devant Kylian Mbappé, Neymar Jr. et Ángel Di María.

Alors, quelles sont les zones que le Bayern Munich peut cibler contre le PSG? Nous allons jeter un coup d’oeil:

Vulnérabilités du PSG: les deux termes «Gegen»

La première faiblesse notable joue entre nos mains. Les Parisiens sont encore en phase de développement sous un nouveau manager. Leur noyau est assez sensible au contre-pressage, ce qui est observable après avoir remporté le ballon.

Après avoir remporté le ballon près de sa surface, le PSG ne se réorganise pas rapidement et est souvent débordé lorsqu’il est pressé immédiatement par les adversaires. Ils recherchent des points de vente comme Mbappe ou Icardi pour frapper l’opposition à la pause. Mais lorsque les points de vente sont marqués, cela entraîne un chiffre d’affaires.

Gegenpress-ing: le PSG prend possession de Nantes mais il ne parvient pas à échapper à la pression nantaise et perd le ballon dans une zone dangereuse.

Afin de créer des surcharges au centre, les ailiers du PSG sont invités à dériver à l’intérieur, les arrières latéraux se positionnant en haut du terrain pour donner de la largeur. En conséquence, ils laissent beaucoup d’espace derrière eux. Celles-ci servent de voie à l’opposition pour contre-attaquer.

Gegenangriff: Lille a contre-attaqué en exploitant l’espace laissé par Kehrer sur le flanc gauche.

Un autre événement remarquable a lieu lorsque le PSG monte en hauteur pour faire pression et forcer l’opposition à aller longtemps. Un écart apparaît entre leur défense et leur milieu de terrain dans le processus, donnant aux attaquants de l’opposition une chance de capitaliser sur la lenteur des réactions et les vulnérabilités induites par la presse des défenseurs centraux Marquinhos et Presnel Kimpembe. Alors que les demi-centres de grande taille sont capables de gagner des duels aériens, ils perdent souvent face à des adversaires qui rebondissent sur les deuxièmes balles.

Le PSG oblige Lille à faire long, mais les adversaires parviennent à reprendre possession du ballon en raison de l’écart créé entre la défense et le milieu de terrain.

Que Verratti et / ou Paredes se rendent au match, le milieu de terrain reste le haut lieu du Bayern dans cette bataille contre le PSG. Non seulement le trio allemand de Thomas Muller, Leon Goretzka et Joshua Kimmich forme une unité impeccable, mais il est soutenu par les ailiers Kingsley Coman et Leroy Sane, qui ont tous deux pleinement développé leur défense off-the-ball. Ainsi, la salle des machines du Bayern Munich pourrait forcer les Parisiens à commettre des erreurs avec gegenpress et chercher à capitaliser sur la pause rapide.

Jouer sur les problèmes structurels du PSG

Au-delà de la ligne d’attaque, la forme du PSG commence à se déformer avec un mouvement intelligent hors du ballon de l’adversaire. Cela provient principalement d’un manque de coordination, de lacunes de communication entre les joueurs (la communication est essentielle, il suffit de demander à un entraîneur quintuple gagnant) et de problèmes structurels.

Les hommes de Pochettino préfèrent bloquer les canaux de passage verticaux de l’adversaire et les forcer au large avec l’utilisation d’une forme compacte. Cependant, ils échouent à plusieurs reprises à exécuter le plan correctement. De plus, divers clubs ont utilisé des moyens créatifs pour contourner le milieu de terrain du PSG et nourrir leurs attaquants se déplaçant entre les lignes.

Les équipes qui jouent court et qui ont du personnel jouant au ballon à l’arrière sont capables de battre leur presse et de choisir une passe qui brise la ligne. Maintenant, c’est là que leur forme commence à se perturber. Dès qu’un attaquant est sur le point de recevoir une passe entre les lignes, les défenseurs centraux du PSG ont tendance à charger agressivement pour restreindre son temps et son espace sur le ballon. Ce faisant, leur forme défensive est perturbée, aidant les attaquants à faire des courses et à profiter des espaces vides laissés derrière.

Lenglet trouve Griezmann entre les lignes. Marquinhos est attiré hors de sa position, Griezmann est capable de tenir le ballon et de libérer Jordi Alba sur le flanc gauche.

Une autre méthode consiste à faire passer les arrières latéraux à l’intérieur. Barcelone et Monaco, en particulier, ont réussi à déployer cela avec succès en exploitant les trous entre le milieu de terrain et la défense en utilisant des arrières extérieurs et en piégeant les défenseurs centraux du PSG dans un état d’indécision.

Remarquez comment Marquinhos est traîné hors de sa position par Diop de Monaco. Plus tard, Kurzava est obligé de marquer Diop, sans faire attention à Aguilar effectuant une course ultérieure dans la surface, qui a ensuite aidé le but de Diop.

C’est un autre avantage pour le Bayern, car les arrières latéraux font partie intégrante de notre formation. Benjamin Pavard et co de Die Roten. posséder une qualité individuelle et une compréhension du système suffisantes pour s’affirmer sur le terrain. En fait, l’arrière gauche Alphonso Davies est notre deuxième joueur le plus impliqué, enregistrant 0,65 xGBuildup pour 90 (par sous-estimation).

Comme il est courant dans les équipes qui ont le pressage comme composante intégrale, le PSG cherche à déclencher sa pression lorsque l’opposition se déplace largement – également connu sous le nom d’utiliser la ligne de touche. Souvent, ce faisant, ils ne parviennent pas à se coordonner en conséquence, laissant des espaces sur les parties suivantes du terrain. Des ailiers qualifiés, comme Dembele, ont pu échapper à leur presse et exploiter les lacunes dans les demi-espaces.

Dembele et Griezmann s’associent pour échapper au piège pressant de la ligne de touche du PSG.

Au Bayern, Coman et Sane sont capables d’attirer des marqueurs vers des zones plus larges. Compte tenu de leur dribble et de leur contrôle rapproché, ils peuvent par conséquent absorber et rompre la pression, créant des cavités pour eux-mêmes ou pour des personnes comme Muller et Leon Goretzka dans lesquelles se heurter.

Travailler notre chemin autour de la défense du PSG

«Quel sera le prix de Mbappe?» & « Comment le Bayern va-t-il faire face sans Robert Lewandowski? » sont probablement les deux sujets qui ont occupé nos esprits. Mais cela pourrait très bien être la cravate du duo d’ailiers du Bayern Sane et Coman pour briller. Les géants allemands sont l’une des rares équipes à posséder cette génération d’ailiers, capables de combiner les qualités de construction, le dribble et la vitesse pour un effet dévastateur.

L’utilisation de courses en arrière est une autre stratégie que les adversaires ont utilisée contre le PSG de Pochettino. Cette faiblesse particulière est une extension du manque de point de cohésion dont nous avons discuté ci-dessus.

La ligne arrière du PSG n’est en aucun cas formidable. Que ce soit par une longue balle au-dessus ou une passe percutante, les Rouge et Bleu ont eu de plus en plus de mal à suivre le rythme entre leurs arrières centraux ou entre un défenseur central et un arrière latéral.

Dembele court derrière et obtient au bout d’un long ballon de Pedri, crée la chance la plus prolifique de Barcelone de la nuit pour Leo Messi.

En moyenne, le PSG a remporté 1,26 hors-jeu par match, un nombre inférieur à la moyenne par rapport aux 3,11 du Bayern (par FBref).

Les équipes soucieuses de la possession se surengagent souvent dans les dernières minutes en poursuivant un but et le PSG n’a pas fait différemment des autres.

Tout en essayant de poursuivre un but, le PSG se surengage dans les derniers instants du match. Un ballon sur le dessus prend toute leur défense.

Avec Joshua Kimmich et David Alaba assis à l’arrière, les attaquants ne manqueront pas de service. En tirant parti de leurs courses bien chronométrées et de leur injection de jambes fraîches en seconde période, le Bayern aura de nombreuses occasions de frapper la transition.

Malgré leur incroyable performance sur Barcelone au match aller, le PSG a révélé de nombreuses fissures qui peuvent les exposer à une équipe comme le Bayern. La performance de Barcelone (match retour), de Monaco et de la Ligue 1 vairons comme Lorient, Nantes, Lille fournira certainement à l’entraîneur Hansi Flick le plan pour vaincre les géants français.

Si les joueurs intensifient comme ils l’ont fait contre le RB Leipzig, on peut s’attendre à ce que les Bavarois créent une pléthore d’occasions. Sur les 14 buts que le PSG a concédés en seconde période (63% de l’AG totale) en championnat, huit ont été divulgués au cours des trois mois de mandat de Pochettino, jusqu’à présent (selon Undertat). Les hommes de Flick réussiront certainement à trouver la percée, à condition qu’ils prêchent la patience et travaillent sans relâche – comme ils le font habituellement – tout au long des 90 minutes.