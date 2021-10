Trois éditions collector différentes parmi nous sont maintenant disponibles en pré-commande

Considérez-vous comme un grand fan de Among Us ou cherchez-vous à entrer dans le jeu pour la première fois ? Eh bien, ces éditions collector physiques sophistiquées pourraient être exactement ce qu’il vous faut.

Trois éditions collector différentes sont désormais disponibles en précommande ; les moins chers du lot seront expédiés cet hiver (décembre en Europe, janvier en Amérique du Nord), tandis que les plus gros ensembles arriveront dans les deux territoires en mars prochain.

Vous pouvez commander les trois ici, mais voici un aperçu de ce que vous obtiendrez dans chacun :

Parmi nous : édition Crewmate – 29,99 $ / 27,99 £

Parmi le jeu de base américain et tous les éléments DLC : les skins Airship, Polus et MIRA HQ, ainsi que les packs Hamster Pet, Bedcrab Pet, Brainslug Pet, Stickmin Pet et Mini Crewmate Contenu téléchargeable exclusif au détail 3D Lenticular Case Impostor Syndrome Sticker Sheet par Alyssa Herman 1 de 12 cartes d’accès holographiques spéciales Mira HQ par Hannako Lambert et PuffballsUnited Folded Skeld Map Poster par Cannon Kissane Code échangeable pour 6 fonds d’écran PC/téléphone par Amy Liu



Parmi nous : Édition Imposteur – 49,99 $ / 44,99 £

Parmi le jeu de base américain et tous les éléments DLC : les skins Airship, Polus et MIRA HQ, ainsi que les packs Hamster Pet, Bedcrab Pet, Brainslug Pet, Stickmin Pet et Mini Crewmate Contenu téléchargeable exclusif au détail 3D Lenticular Case Impostor Syndrome Sticker Sheet par Alyssa Herman 1 de 12 cartes d’accès holographiques spéciales Mira HQ par Hannako Lambert et PuffballsUnited Affiche de carte Skeld pliée par Cannon Kissane Code échangeable pour 6 fonds d’écran PC/téléphone par Amy Liu Crewmate vs Impostor Lanyard par Hannako Lambert Purple Crewmate Plush par Hannako Lambert Spinning Into Space Enamel Spinner Pin par Cynthia Her Édition Limitée Boîte Édition Imposteur



Parmi nous : édition éjectée – 89,99 $ / 74,99 £

Parmi les jeux de base américains et tous les éléments DLC : les skins Airship, Polus et MIRA HQ, ainsi que les packs Hamster Pet, Bedcrab Pet, Brainslug Pet, Stickmin Pet et Mini Crewmate Contenu téléchargeable exclusif au détail Édition limitée Among Us SteelBook® par Hannako Lambert et PuffballsUnited Feuille d’autocollants pour le syndrome de l’imposteur par Alyssa Herman 1 sur 12 cartes d’accès holographiques spéciales Mira HQ par Hannako Lambert et PuffballsUnited Affiche de carte Skeld pliée par Cannon Kissane Code échangeable pour 6 fonds d’écran PC/téléphone par Amy Liu Crewmate vs Impostor Lanyard par Hannako Lambert Purple Crewmate Plush par Hannako Lambert Spinning Into Space Enamel Spinner Pin par Cynthia Her Crewmate Couverture en polaire par Hannako Lambert Bonnet rouge Impostor par Hannako Lambert Édition limitée Boîte d’édition éjectée



Est-ce que l’un d’entre eux vous plaît? Jouez-vous beaucoup entre nous ? Réunion d’urgence dans les commentaires ci-dessous.