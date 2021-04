Trois employés de l’ONGC enlevés sur le site de Sivasagar dans l’Assam, enquête en cours

“Les employés enlevés ont été emmenés par les mécréants dans un véhicule opérationnel appartenant à ONGC”, a indiqué la société.

Des malfaiteurs armés inconnus ont enlevé trois employés de la Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), dont deux assistants ingénieurs juniors (production) et un technicien junior (production) aux petites heures du matin. L’enlèvement s’est produit sur un site de forage d’ONGC situé dans le champ de Lakuwa du district de Sivasagar. L’entreprise a informé que les employés enlevés avaient été emmenés par les mécréants dans un véhicule opérationnel appartenant à l’ONGC. Cependant, le véhicule a ensuite été retrouvé abandonné près des jungles de Nimonagarh près de la frontière Assam-Nagaland. «Une plainte a été déposée par ONGC auprès de la police locale», a indiqué l’ONGC.

Des hauts fonctionnaires de la police d’Assam sont sur place et une enquête est en cours. «L’administration locale a été informée de l’incident et ONGC est en contact permanent avec les autorités supérieures», a-t-il déclaré.

Selon les rapports, les malfaiteurs armés appartenaient au Front uni de libération interdit d’Asom-Independent (ULFA-I). Selon la police, l’enlèvement a eu lieu entre 1 h et 14 h.

Les noms des employés d’ONGC qui ont été enlevés sont Alakesh Saikia, Mohini Mohan Gogoi et Ritul Saikia.

Ce n’est pas la première fois que l’ULFA (I) fait cela. Le groupe militant avait enlevé deux employés de Quippo Oil and Gas Infra du district de Changlang dans l’Arunachal Pradesh en décembre de l’année dernière.

