Trois enfants d’Angelina Jolie étaient prêts à témoigner contre Brad Pitt

La même information a été confirmée par Us Weekly ce week-end après que le média a rapporté que les archives judiciaires affirmaient que trois enfants voulaient témoigner. “Trois des enfants ont demandé à témoigner”, ont déclaré les avocats de Jolie dans des documents judiciaires déposés en décembre 2020 et obtenus par Us Weekly le jeudi 17 juin.

Jusqu’à présent, on ne sait pas qui sont les trois enfants qui ont voulu témoigner contre leur père, mais les documents présentés par Angelina indiquent que “Les enfants dont la garde est en jeu sont en âge de comprendre ce qui se passe” dans le cas de la garde, nous supposons donc que fait référence aux trois plus grands. L’ancien couple partage Maddox, 19 ans; Pax, 17 ; Zahara, 16 ans ; Shiloh, 15 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 12 ans.